'El nuevo James': críticas a Zidane por primer partido del Real Madrid

Real Madrid debutó en la Liga 2020-2021 con un parco 0-0 contra la Real Sociedad. Este partido fue la oportunidad para ver a jugadores nuevos en la plantilla como Odegaard y los recién ascendidos al equipo principal: Arribas y Marvin.

Odegaard, quien precisamente tuvo una muy buena temporada 2019-2020 con la Real Sociedad, fue titular. En medio de un equipo sin muchas ideas, el joven noruego no tuvo una su mejor presentación y se fue al minuto 69. En su lugar ingresó Casemiro. La sorpresa llegó cuando también entraron Marvin por Rodrygo y Valverde por Modric.

Y fue sorpresa porque a pesar de que Benzema no tenía un buen partido, Zinedine Zidane decidió dejar en el banco de suplentes a Jovic y a Borja Mayoral, los dos delanteros centrales que podían tener una oportunidad de darle otra cara al partido.

Pues el técnico francés no utilizó a ninguno los dos y en España ya se preguntan si Jovic, delantero serbio que ya cumplió un año en el equipo, será el nuevo caso James y Bale, quienes, a pesar de tener buenas condiciones para ingresar a los partidos, fueron borrados completamente por Zidane.

Luego del partido, Zidane explicó sobre su decisión de no poner ni a Borja ni a Mayoral que “no hemos cambiado el dibujo, es complicado porque puedes meter otro punta, pero si metes otro delantero cambias el dibujo y no quería. Había que meter jugadores en las bandas y eso hicimos".

En específico sobre el serbio de 22 años expresó: “Tenemos un equipo y jugadores, tengo que elegir y he elegido así. Vamos a pensar en el próximo partido. No tengo nada contra ningún jugador. Es el dibujo, no quería cambiarlo, estaba bien Karim (Benzema)".

Arribas, el otro juvenil que debutó, ingresó al minuto 90 por Vinicius Jr y pudo hacer poco por el partido, pero sorprende que incluso él esté por encima de Jovic.