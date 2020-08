¿Adiós al Barcelona? Las decisiones en caliente de Lionel Messi

¡Messi se cansó! El fracaso en la Champions League 2019/2020, en el que el Barcelona quedó eliminado en cuartos de final cayendo goleado 8-2 con Bayern Múnich, habría precipitado la decisión del astro argentino de irse del Barcelona. Y aunque tiene contrato hasta 2021, el argentino buscaría partir lo más pronto posible.



¿Decisión en caliente? De ser cierta la postura de Messi, no sería la primera vez que la ‘Pulga’ tiene como solución dar un paso al costado en un proyecto deportivo.



En 2016, Messi salió molesto después de perder la segunda final consecutiva de la Copa América. Fue en Estados Unidos, en la Copa Centenario, en la que nuevamente cayó con Chile. La ‘Pulga’, sin ánimos de continuar, decidió renunciar a la mismísima selección de Argentina.



“Se terminó para mí la selección. No es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba y no se dio”, fueron las palabras que sorprendieron al mundo, pues daba un paso al costado de la Albiceleste.



Sin embargo, Messi se arrepintió de sus palabras y su supuesta drástica decisión. Lionel volvió seis meses después, jugó el Mundial de 2018 y sigue en el seleccionado de su país.



¿Será que, con cabeza fría, Messi ya no querrá irse del Barcelona?