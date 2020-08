¿Messi transitará en Barcelona el mismo camino de Cristiano en Madrid?

Una dulce condena. Eso es para Cristiano Ronaldo y Lionel Messi la coincidencia de vivir en el mismo tiempo y de competir por ser el mejor del mundo.

Ni la partida del portugués a Juventus ha hecho que la rivalidad cambie y, más bien, hace que muchos se pregunten si no le hizo daño a uno perder la referencia del otro en la competencia directa que tenían en la Liga de España, uno como estelar de Real Madrid y el otro de FC Barcelona.



Pues la crisis del equipo catalán, que ha dado para todo y ha hecho que el propio argentino haya reconocido que no se siente ahora mismo como parte de su único club, ha hecho también que los expertos se dediquen a establecer diferencias y similitudes entre su caso y el de Cristiano, cuando se precipitó su salida, traumática y dolorosa, del equipo 'merengue'.



El diario Marca de Madrid se ha dado a la tarea de encontrar los detalles que juntan las dos historias y ha empezado por el cariño de la hinchada: "Cristiano siempre tuvo la sensación que daba más al Madrid que el cariño que recibía. Cada cierto tiempo lanzaba mensajes de que no sentía tan amado como creía merecer. Esas quejas provocaron grietas en el vestuario... Messi ha tenido siempre al Camp Nou a sus pies. Las crisis de Roma, Liverpool, París o Turín nunca han apuntado a él. La del Bayern le ha rozado algo, pero no está en el ojo del huracán".



Los momentos de los dos también marcan diferencia: "Cristiano anunció su adiós en un momento de éxtasis, con la Champions en sus manos. En caliente, después de derrotar al Liverpool en Kiev y ganar la tercera Champions seguida y la cuarta en cinco años, el 7 del Madrid amargó la fiesta cuando habló en pasado de su etapa en el equipo blanco... Si Messi sale del Barcelona lo hará en el momento más bajo del club desde que debutó. Nada tiene que ver esta crisis con la de 2008, la que enterró a Rijkaard y llevó a Guardiola al banquillo. Esta es mucho más profunda".



Otra situación que hace que los casos sean distintos es el peso que cada figura tiene dentro de la plantilla y en general en el club: "El Barcelona orbita plenamente alrededor de Messi. Más cada año que pasa. La influencia de Leo va más mucho más allá de lo que pasa en el campo. En el Madrid siempre se tuvo clara la importancia de Cristiano, pero nunca se planteó hacer el equipo pensando solo en que el luso se sintiera cómodo. Fuera del verde, el peso de CR7 nunca tuvo nada que ver con el de Messi en el Barcelona".