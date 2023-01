Mateu Lahoz perdió el control y recibió su castigo: una dura sanción

La Copa del Mundo también tuvo el protagonismo del polémico árbitro central español, Antonio Mateu Lahoz, en especial en el partido entre Argentina y Países Bajos donde se empezó a cuestionar su arbitraje por la cantidad de tarjetas amarillas que sacó en un ríspido encuentro, pero que, evidentemente, con 17 cartulinas se le empezó a ir el juego de las manos. Esta cifra lo convirtió como el histórico juez por la gran cantidad de amarillas.



Y es que, al volver a la liga de España, Mateu Lahoz fue designado para arbitrar el derbi de Cataluña, Barcelona vs Espanyol en donde también quedó en evidencia la gran cantidad de tarjetas amarillas que repartió en dicho compromiso. Xavi Hernández, quien habló con el juez central le recalcó en varios momentos que se le fue el control del juego.

Además de repartir incesantes amarillas, también enseñó cuatro tarjetas rojas, y una discutida al estratega del Sevilla, Jorge Sampaoli en el Linares vs Sevilla de la Copa del Rey. Corrían apenas 15 minutos, cuando el director técnico argentino le demostró su inconformismo por cómo estaba manejando el encuentro y Mateu Lahoz le enseñó la amarilla y expulsión. Al terminar el encuentro, Mateu habló en Canal Sur Radio en donde dejó claro que, "espero que se respete y se normalice al colectivo arbitral como un integrante más de la familia futbolística".



Por sus actuaciones como juez central, LaLiga tomó cartas en el asunto, y si notificarle nada, decidieron no ponerlo a dirigir ningún partido de la fecha española en el fin de semana, entre ellos, un partidazo entre Atlético de Madrid vs Barcelona. Tampoco estará en el VAR ni dentro del campo de juego. Sin embargo, todavía no es un hecho que Mateu Lahoz no haga parte de las siguientes fechas en el torneo español, pero puede ser un gran aviso por parte de la comisión arbitral para que el polémico árbitro recapacite sus actuaciones y pueda mejorar en los próximos compromisos.