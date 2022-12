Mateu Lahoz la vuelve a liar: ’Se le fue el control del partido’

Barcelona cerró el 2022 con un empate agridulce en el clásico catalán contra el Espanyol en un partido en el que tenían la gran oportunidad de ponerse en la cima nuevamente sin compartirla con el Real Madrid como ocurrió por la igualdad a un tanto contra su rival de ciudad. Poco a poco, se fueron apagando en el andar del juego, uno que empezó con felicidad por el tempranero gol de Marcos Alonso, pero que acabó en empate por un penalti de Joselu.

Ya en el complemento, ocurrió el espectáculo de Mateu Lahoz tras el Mundial de Qatar en donde también se le criticó bastante por las incesantes tarjetas amarillas en el compromiso entre Argentina y Países Bajos, caliente desde el principio y que se calentó cada vez más por el arbitraje. En el clásico catalán, también volvió a ser protagonista con amarillas y con dos expulsiones, la de Jordi Alba y la de Vinícius Souza en Barcelona y Espanyol respectivamente.



Caliente por el arbitraje, curiosamente, la mayoría de las preguntas en rueda de prensa de Xavi Hernández estaban dirigidas a Mateu Lahoz. Primero, se le preguntó por el nivel del Barcelona a lo que metió a Lahoz, “hemos bajado el ritmo y el empate es culpa nuestra. Podemos hablar del árbitro y de mil cosas, pero es culpa nuestra. Cuando perdonas tantas ocasiones y no eres efectivo, pueden pasar estas cosas. Estos partidos hay que sentenciarlos. Son errores nuestros”.



Como dio pie para hablar del juez central, referenció las incidencias que tuvo, “Mateu controla y domina los partidos y hoy se le ha ido. Hoy ha repartido tarjetas y se lo he dicho al final. Él debe ser un juez y para mí se le ha descontrolado el partido, sí”. Sin embargo, reconoció que la culpa fue del club completamente, no de Mateu, “es un árbitro que da la sensación de que tiene el control del partido y hoy no ha sido así. El empate ha sido culpa nuestra. Hemos bajado el ritmo después de la primera parte. Tengo que ser honesto y el empate es culpa nuestra”.



Las preguntas se direccionaron a Mateu Lahoz. Le cuestionaron si alertó al club de cómo es el juez, “volvemos a hablar del árbitro. Yo no puedo controlar al árbitro. Lo que ha visto, ha sentido, lo que le han dicho a los jugadores. ¿Qué voy a decir yo? Jordi Alba me ha dicho que no le ha dicho nada”. Por las reiterativas amonestaciones, también le comentaron si lo sacaron de quicio y Xavi respondió conciso y corto, “creo que ha descontrolado el partido…” Como en el Mundial, Mateu Lahoz volvió a ser protagonista y el inconformismo se hizo notar en el timonel del Barcelona. Seguramente en el Espanyol tampoco quedaron cómodos con las decisiones del árbitro.