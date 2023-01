Hay que ponerse duros: el 'castigo' de Xavi Hernández a su plantilla

Los problemas que aparecieron cuando Xavi Hernández tomó al Barcelona tras los malos resultados y que iniciaron una historia que terminó siendo dulce con el tiempo, volvieron a aparecer. En dicho club, Xavi llegó cuando iban novenos y logró recomponer el camino para quedar subcampeones finalmente con una ventaja muy amplia del Real Madrid. A punta de esfuerzo y dedicación pudieron solventar la campaña, pues tuvieron que sacrificar muchas fechas especiales con el fin de no separarse de los puestos de arriba.



Un espejismo de la temporada pasada es lo que se está viviendo en el Camp Nou con Xavi Hernández nuevamente como el jefe. Eliminados de la Liga de Campeones, les queda la Uefa Europa League, la Copa del Rey que iniciará este fin de semana y LaLiga donde perdieron margen.

Después del Mundial de Qatar 2022, Xavi Hernández y el Barcelona regresaron con el plantel completamente disponible para afrontar el derbi de Cataluña contra el Espanyol, un partido en el Camp Nou que tuvo el protagonismo del árbitro central Mateu Lahoz, completamente descontrolado y repartiendo un gran número de tarjetas amarillas y hasta expulsiones a Jordi Alba del conjunto azulgrana y a Vinícius Souza de los blanquiazules.



No obstante, el estratega del Barcelona, reconoció que perder los dos puntos que tenían en las manos fue por errores propios, y, aunque Mateu Lahoz no pudo mantener el control del juego, fue culpa únicamente de los jugadores. Marcos Alonso adelantó a los blaugranas y cometió en el complemento una infracción que se pudo evitar en el área y terminó en la igualdad.

Así como los sacrificios que tuvieron en la temporada pasada, Xavi Hernández no perdonó el empate y el club completó una sesión de entrenamiento el primero de enero de 2023 en plena festividad que podía no darse, siempre y cuando vencieran al Espanyol. No dejaron pasar la oportunidad para entrenar y estar listos para afrontar el debut en Copa del Rey contra el InterCity de Alicante. Un 'castigo' que también ocurrió para enderezar el camino cuando Xavi tomó las riendas del club y acabaron segundos, escoltas del Real Madrid.



Y, Xavi Hernández tampoco les perdonaría la festividad de los reyes magos si el Barcelona no puede superar al InterCity de Alicante por la Copa del Rey, pero, seguramente, no pasarán muchos problemas por la diferencia de experiencia entre ambos elencos. No obstante, no hay que confiarse, pues el estratega dueño de la medular en los viejos tiempos, sabe que son compromisos de partido único, y que un chico siempre va con una mentalidad ganadora y con una motivación extra para afrontar estos encuentros. El descanso está en juego y el margen y la ventaja por LaLiga también lo está, más cuando se viene un vibrante derbi frente al Atlético de Madrid.