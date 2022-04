Mateu Alemany sobre Ansu Fati: 'la prioridad es no correr riesgos'

Las lesiones se han apoderado de Ansu Fati durante este 2022. El español no ha logrado brillar con la camisa número ‘10’ en su dorsal que heredó de Lionel Andrés Messi. Las luces de su regreso empezaron a vislumbrarse con la noticia a finales de marzo que ya se estaba poniendo a tiro con el equipo blaugrana en las sesiones de entrenamiento, y que pronto podría estar en las canchas.

Un poco más de dos meses han pasado desde la lesión ante el Athletic de Bilbao en San Mamés por Copa al diagnosticarle una desinserción del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda. Tras hacer su recuperación en Madrid, Ansu volvió a la ciudad catalana para cumplir con las sesiones de entrenamiento.

Pese a que todavía no se vislumbra el regreso a las canchas del canterano, Xavi lo mantuvo claro lo que esperan hacer con Ansu Fati, pues el club no quiere correr ningún riesgo con el futbolista. El entorno culé quiere motivar a Ansu poniéndolo en un encuentro de no mucha exigencia y en el Camp Nou con el objetivo de que sea su ‘debut’ tras los dos meses que no ha podido estar presente.

Mateu Alemany, director de fútbol del Barcelona habló con Movistar LaLiga en donde dijo que la prioridad es no forzar al jugador, ‘pretendemos que vuelva al 100% y, si puede ser al 110%’. Añadió que, ‘sí, Ansu va como se esperaba. El proceso es el previsto, él está evolucionando bien’.

También fue claro con que la protección y salud de Ansu Fati es primordial, ‘proteger su situación y no correr riesgo. Esa es la prioridad absoluta. Está en los parámetros que esperábamos’.

Saliendo del tema de Ansu Fati, Alemany se refirió a la situación liguera, ‘nosotros venimos diciendo desde hace tiempo que la obligación es darlo todo. Y que no sólo depende de nosotros, sino también del Madrid. Nuestra obligación es ganarlo todo y ahí vamos a seguir. Los números pondrán a cada uno en su sitio pero está claro no depende de nosotros’.