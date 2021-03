Suárez y su lío legal por copia: ¿el profesor le mandó las preguntas?

'No aclare que oscurece', reza el dicho. Y es un poco así en el caso de Luis Suárez, quien enfrenta un lío legal en Italia por presunta trampa en el examen para solicitar la ciudadanía, solicitud que hizo en diciembre de 2020.

En el marco de l proceso, las autoridades le enviaron un amplio interrogatorio, al que tuvo acceso el diario La Repubblica, en el cual el uruguayo dio una curiosa explicación: "el profesor me envió un adjunto, diciéndome que lo estudiara bien porque se podía pedir en el examen", cuenta Suárez.



Le preguntan también quién en Juventus lo asesoró, pues el club también está bajo investigación, y el jugador responde: "me contactaron hacia finales de agosto, principios de septiembre, recibí primero una llamada de Nedved, luego de Paratici. Al principio fue solo para averiguar si estaba interesado en la negociación. Después de eso, mi abogado se encargó de ello".



Luego hablaron del pasaporte: "Paratici me dijo que me habían contactado porque pensaban que yo tenía un pasaporte italiano como mi esposa. Le respondí que no, solo había empezado a hacer el trámite relacionado pidiendo todos los certificados necesarios en los países donde viví".



De esa forma, Juventus y Suárez intentaron un trámite que al final no se dio debido a que se descubrió que el jugador sabía las preguntas con suficiente antelación, lo que va en contra de las normas legales italianas.