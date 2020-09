Luis Suárez: lágrimas y pulla a Bartomeu en el adiós al Barcelona

Luis Suárez puso fin a su ciclo en Barcelona después de seis años en los que convirtió 198 goles (tercer artillero histórico del club) y ganó 13 títulos. Este jueves el uruguayo tuvo la oportunidad de decir adiós al equipo catalán, en una sentida rueda de prensa.



Al charrúa lo acompañaron cinco jugadores del plantel: Lionel Messi, Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergi Roberto y Sergio Busquets.



Al lado de Suárez estuvo Josep María Bartomeu, presidente del club, quien en su introducción dijo: “Quiero destacar su aportación con carácter y lucha. En nombre de todos los culés del mundo te doy las gracias. Que seas muy feliz dentro y fuera del campo. Para ti y tú familia el Barça es vuestra casa para siempre”.



Luego vino la intervención del charrúa, que se vio entrecortada por el sentimiento y las lágrimas por su despedida. “Es muy difícil para mí. Primero que nada, agradecer al club, que confió en mí tras un error que cometí antes de fichar. Siempre voy a ser un agradecido por el trato recibido. Toda la gente sabe el esfuerzo. Dejo muchos amigos aquí. Se va un ser humano que tiene sentimientos. Gracias a mi familia, que son los que han soportado y vivido todo conmigo. Lo bueno han disfrutado y lo malo me han animado. Pero me quedo con todo lo lindo. Que mis hijos me vean levantar trofeos y levantar goles, que me vean al lado del mejor de la historia. Eso para mí va a quedar. Agradecer a la afición todo el cariño, que me valora, y eso jamás lo voy a olvidar. Siempre tendrán un culé más esté donde esté”.

"Se termina una etapa y estoy orgulloso por todo lo que hice. Agradecer eternamente a todos los #culers."



💙❤ #9raciasLuis pic.twitter.com/MhYQ7x13Eg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 24, 2020

En una de las preguntas que le hicieron, Suárez aprovechó para tirarle una pulla a Bartomeu. Al uruguayo le preguntaron si se reprochaba algo por su salida del Barcelona, a lo que el ‘Pistolero’ contra preguntó: ¿A mí o a…?!” haciendo un gesto casi que señalando al presidente del club.



Y luego dijo: “Es en tono de broma, después que cada uno lo agarre como quiera. No le voy a dar el gusto a nadie, hoy es mi despedida, me voy como el gran jugador que fui, por los números y la historia que hice”.