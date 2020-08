Si Lionel Messi no se presenta, ¿es grave?: las sanciones que tendría

Lionel Messi ya oficializó su decisión de desvincularse de Barcelona y se conocen también sus contactos con clubes interesados en su juego, como por ejemplo el Manchester City. Este sábado se conoció además que no se presentará este domingo a las pruebas de covid-19, tema que estaría fallando a su contrato y tendría problemas legales. Claro, en caso de que Barcelona gane esta movida y demuestre que, a diferencia de lo que piensa Messi, sigue con contrato vigente.



El futbolista argentino ya informó a través de un burofax que no continuará en la institución catalana, y a raíz de eso se abrieron varias especulaciones. ¿Cuáles serían las sanciones en caso de no presentarse?

Todos los jugadores de Barcelona están citados el domingo en la Ciudad Deportiva, entre ellos Messi. Allí deberán realizarse los tests de coronavirus para darle inicio a los primeros entrenamientos tras la debacle en la Champions League. Inicialmente, y a pesar de su deseo de irse, la Pulga tendría previsto asistir a las prácticas para evitar los problemas legales. De no ir a entrenarse rompería el código interno del club y disciplinario en el convenio Liga-AFE.



Una primera ausencia este domingo se consideraría como una sanción leve. Aunque una nueva falta a partir del lunes endurecería las sanciones. Según consigna Mundo Deportivo, el escenario sería más grave ante "la primera y segunda falta de asistencia al trabajo, sin causa justificada, no tratándose de un partido".



En este caso, el reglamento estipula una "suspensión de empleo y sueldo de dos a diez días". Económicamente, el convenio colectivo (base para los códigos de los clubes) establece una multa de hasta el 7% del salario mensual.



Si la ausencia de Messi se extendiera hasta el martes (tres días consecutivos), la sanción sería muy grave. Esta parte prevé la suspensión de empleo y sueldo de once a treinta días. Inclusive, la multa representaría ya un 25% del salario mensual.



La relación entre Messi y el presidente Josep Maria Bartomeu está muy deteriorada y ambas partes se vigilan sobre todo porque hay quien piensa en el club que la decisión de Messi no es irreversible y todavía hay margen para que siga en el Camp Nou.



Asimismo, fuentes cercanas al jugador sostuvieron que Messi hablará, pero todavía no se sabe cuándo, dónde ni cómo. Ante la imposibilidad de llamar a una conferencia de prensa para evitar aglomeraciones, se especula con un discurso a través de las redes sociales, pero también la concesión de una entrevista a algún medio de comunicación concreto.



Hasta el momento, el argentino no se ha pronunciado públicamente desde el 8-2 sufrido frente a Bayern Múnich. En los últimos días, la única noticia del jugador en las oficinas del club era el burofax que envió a los servicios jurídicos el lunes. En el mismo comunicaba su decisión de activar la cláusula que le permite salir al final de cada temporada de acuerdo con el contrato que firmó en 2017, acaba en 2021 y se ha negado a renovar pese al interés de Bartomeu.



