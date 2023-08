Kepa, presentado en Real Madrid: ‘Llego en mi mejor momento’

Real Madrid ha presentado este miércoles al guardameta español, Kepa Arrizabalaga. El arquero, que viene a reemplazar a Thibaut Courtois, lesionado de gravedad, lucirá la camiseta número 25 y se incorporará a los entrenamientos de inmediato.



El arquero fue presentado en el pabellón de baloncesto, lugar donde se han dado los actos de presentación de los fichajes de esta temporada ya que el Bernabéu está en construcción.



Florentino Pérez y la dirigencia le dio la bienvenida y tras ello, Kepa dio sus primeras palabras como jugador del Real Madrid en rueda de prensa.

“Es un día muy feliz, muy especial para mí, para todos mis amigos y seres cercanos. Siento felicidad y orgullo de pertenecer al Real Madrid. Es un día para disfrutar y compartir con los más cercanos.”, comentó de inicio.



“Llego más maduro, en uno de los mejores momentos de mi carrera. Estoy preparado para afrontar este reto. Puedo asegurar compromiso y trabajo. Han sido días intensos, pero cuando tuve la propuesta del Real Madrid lo tenía todo claro”, complementó.



Por su parte, se refirió a su pase frustrado al cuadro blanco en 2018: “El fútbol no se puede predecir, es muy cambiante. Me centro en dar el 100 por el equipo en el que esté. Ha llegado cuando ha tenido que llegar. En fútbol estas situaciones pasan. Estoy muy feliz de estar aquí. No se puede cambiar, hay que mirar hacia el futuro y el futuro es el Real Madrid”.



De igual manera, aseguró que la decisión de unirse al Madrid y no a otro club fue fácil: “Tenía propuestas de clubes importantes, pero cuando supe de esta opción la decisión fue rápida y fácil”.



Finalmente, habló de su objetivo en esta campaña: “Ojalá el Real Madrid se quiera quedar conmigo a final de temporada. Con mi esfuerzo, con mi rendimiento, ojalá que eso pase”.