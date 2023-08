Víctor Hugo Aristizábal confesó que tuvo miedo no volver a caminar

Víctor Hugo Aristizábal, uno de los jugadores más emblemáticos que ha tenido el fútbol colombiano por su historia en Selección Colombia y Atlético Nacional, estuvo ausente en los medios de comunicación, pero tras su regreso, explicó por los temas de salud por los que pasó.

El exjugador confesó en el programa ‘La Red’ de Caracol que pasó por una cirugía luego de que desde 2022 arrastrara un dolor lumbar, pero que, en mayo de 2023, aumentó y ni con inyecciones le pasaba, por lo que fue intervenido.



“Tenía una hernia discal...Al momento de la cirugía la primera preocupación es no volver a caminar, el que diga que no es mentiroso”, dijo Aristizábal.





Luego de la delicada cirugía que fue un éxito y en la que se encuentra en fase de recuperación, Víctor Hugo Aristizábal volvió a los medios de comunicación y en ESPN hizo una reflexión donde mencionó que sin salud no se es nada.



"Ya la gente preocupaba por mí. Aprovechamos ese momento que pasé por dos meses, pero bueno, ahí vamos, y ya descubrí que la gran riqueza universal es la salud. Cuídenla… Usted por más cosas materiales que tenga y si no tiene salud, no tiene nada. Que el mejor carro, que la mejor cadena, que el mejor reloj y si no tienes salud, para qué eso”, dijo en el programa F360 Aristizábal.