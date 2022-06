Benzema, un ‘gato’ que no sabe rendirse: se destapó con plan ambicioso

Karim Benzema tiene al mundo completamente loco por su profesionalismo, y esa sed de buscar triunfos para seguir cosechando trofeos en su palmarés. Asimismo, sus goles, esos que lo tienen cerca de superar tres récords que estuvo cerca en esta Uefa Champions League, y espera hacerlo en la siguiente temporada.

Ese jugador que se ganó las críticas del Santiago Bernabéu por largos ratos en sus primeras temporadas, y que ahora enamora e ilusiona a todo el madridismo explicó cómo fueron sus inicios en la ‘Casa Blanca’, y su anhelo de seguir ganándolo todo con el Real Madrid.

Ya concentrado con la Selección de Francia por la Uefa Nations League, habló para el medio, ‘Onze Mondial’. Sus inicios en el Real Madrid fueron difíciles, empezando por la adaptación, y su relación con el entrenador, José Mourinho, ‘mi primera temporada, los primeros seis meses, fueron muy difíciles, estaba solo, no hablaba el idioma… entonces todo fue complicado. Además, había llegado a un mundo nuevo, con otro equipo, otro fútbol. Por suerte no me rendí’.

Describió su juego que fue muy criticado porque no marcaba goles, pero era el mejor socio para Cristiano Ronaldo, abriéndole espacios para que el luso definiera en aquella época. ‘Juego por instinto, soy un jugador instintivo. Lo que me viene a la cabeza lo hago en el campo. Nunca me digo a mí mismo: ‘voy a jugar contra este defensa, tengo que hacer esto o aquello’, explicó en la entrevista.

También reveló un pequeño problema que tuvo bajo la dirección técnica de José Mourinho, ‘nos vimos en el hotel, tuvimos una conversación, fue el día antes de un partido contra el Mallorca. No debería jugar el encuentro. Y cuando discutíamos, yo le decía: ‘mañana me pones de inicio, yo marco y te hago ganar el partido’. Al día siguiente marqué y ganamos 1-0’.

Sobre su relación con Cristiano Ronaldo mantuvo, ‘cuando observaba o que hacía, trataba de concentrarme en sus movimientos: los regates, los remates, los pases, su manejo del balón, diseccioné todo sobre él. Luego lograr lo mismo es imposible’. Karim Benzema estuvo bajo la sombra del portugués por nueve años, una vez el luso salió del club, apareció su mejor cuota goleadora.

Concluyó que tiene hambre de seguir levantando títulos, y su máxima ambición, ganar el Mundial, pues no pudo estar en 2018 por ese veto que tenía con el combinado nacional, ‘todavía tengo muchas cosas en la cabeza. Quiero ganar más títulos, más Ligas de Campeones. Y con la selección, el Mundial. Eso es todo lo que tengo como sueño’.