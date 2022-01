Karim Benzema ya tiene el objetivo: a esto le apuntará en el 2022

Karim Benzema promete seguir trabajando como en 2021 para tratar de ganar este año el Balón de Oro y se muestra orgulloso de su trabajo en el Real Madrid y del cariño que recibe de los aficionados.



"Lo importante del Balón de Oro es ganarlo, ser cuarto, tercero o segundo es lo mismo que ser el 38. Después de lo que he hecho en el terreno, no puedo hacer más", dijo este domingo en una entrevista en el programa francés Téléfoot.



Benzema aseguró que ganar el Balón de Oro (en la pasada edición quedó cuarto) sigue siendo su objetivo y cada temporada hará "lo imposible por hacerlo mejor que el año anterior".



"El Balón de Oro para mí es alguien que marca, que hace marcar, que está presente en los momentos difíciles, es muchas cosas, no sólo ganar trofeos pero, bueno, no soy yo quien da el trofeo", lanzó el delantero, cuarto jugador de la historia del Real Madrid en la lista de máximos goleadores.



El francés se mostró orgulloso de su club y de la ciudad de Madrid en la que se ha convertido "en un hombre" y donde se siente como en casa. "Me siento como en casa en España, es un gran país, la gente es perfecta, el modo de vida es perfecto, todo es bueno para mí", elogió el jugador, de 34 años, que llegó al Real Madrid en 2009.



Su idea cuando aterrizó en el club era estar "quince o veinte años y ganar títulos porque es el mejor club del mundo". En la entrevista, rodada en un hotel del madrileño barrio de Salamanca y dividida en dos partes (la segunda se emitirá el próximo domingo), Benzema habla también del futuro enfrentamiento de su club con el París Saint Germain el 15 de febrero, en los octavos de final de la Liga de Campeones, un adversario que prefería haber evitado.



"Nos hubiera gustado enfrentarnos a otro adversario, pero estamos preparados", añadió, y comentó que no ha hablado al respecto con su amigo Kylian Mbappé. "Va a ser especial jugar contra Mbappé, va a ser un buen partido. Y jugar contra Messi también", añadió.



"MESSI NECESITA UN TIEMPO DE ADAPTACIÓN" Sobre la llegada del argentino al club parisino comentó que "necesita un tiempo de adaptación" y que quienes lo critican "no han entendido nada". "No podemos criticar a Messi", ensalzó el delantero, que ha marcado 303 goles en el Real Madrid y que podría convertirse a este ritmo en el mayor goleador de la historia del club.



Para el francés, este es un objetivo alcanzable si hace en el terreno lo que debe. Sobre la salida de Cristiano Ronaldo, cuando él se ha erigido como el goleador clave del equipo, indicó que ha aprendido mucho del portugués y que tras su partida ha trabajado "aún más".



"Mi calidad en el terreno no es nueva, sólo había que meter goles más decisivos", comentó, añadiendo que llevar el brazalete de capitán le motiva más y le hace querer dar ejemplo. En un extracto de la segunda parte de la entrevista, avanzado por Téléfoot, Benzema habla sobre Antoine Griezmann así como su regreso a la selección francesa, que le alegró porque "los seguidores lo querían desde hace tiempo".



