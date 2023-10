Juez rechazó recurso a Barcelona en caso Negreira y apuntó a Laporta

El juez del ‘Caso Negreira’ denegó este martes al Barcelona su recurso para personarse en el delito de administración desleal. Los azulgranas habían recurrido al auto del pasado 26 de junio, pero el juzgado ya había negado esa posibilidad.



La decisión fue tomada por Joaquín Aguirre López, magistrado que está en investigación del caso y que cerró la puerta al club para presentarsse como acusación particular en el presunto delito.



El juez mencionó que el club “no puede acusar por el concurso, es decir, por el delito medial y el delito fin, dado que estaría acusándose a sí mismo, ya que se ha imputado al Barcelona la comisión de un delito de cohecho y con anterioridad la persona jurídica del Barcelona estaba acusada por el delito de corrupción deportiva”.

De igual manera, el juez apuntó al actual presidente Joan Laporta a quien señaló como uno de los presidentes que también dio dinero a Negreira en su momento, pero que no se le hará una investigación “por la aplicación de las reglas de la prescripción delictiva al menos implícitamente, dado que durante aquella primera etapa de Laporta también se efectuaron pagos a la familia Enríquez (Negreira) a través de las sociedades que estos utilizaban como interpuestas. Por tanto, la conducta de Laporta a este respecto es idéntica a la de los presidentes posteriores”.



Finalmente, Aguirre López añadió: “Resulta contrario a toda ética que quien cometió unos actos idénticos a los de los posteriores presidentes pretenda personarse en la causa ejerciendo la acusación particular bajo el instrumento jurídico del FC Barcelona. No es admisible éticamente que Laporta acuse a los presidentes Rosell y Bartomeu por el delito de administración desleal, cuando existen indicios más que sobrados de que Laporta cometió los mismos hechos que los presidentes posteriores”.