Jorge Sampaoli: ¿Volver a España o dirigir en la Premier League?

Jorge Sampaoli estaría muy cerca de volver a dirigir en Europa. El pasado mes de julio dejó al Olympique de Marsella, pero en los últimos días se le han abierto dos puertas.



El entrenador argentino suena muy fuerte en España, pues podría volver al Sevilla FC, que está en sumido en una grave crisis deportiva; pero Julen Lopetegui no se ha ido y hasta que no se llegue a un acuerdo no hay opción para que ‘Sampa’ vuelva al equipo andaluz.



La prensa española informa que ya hay conversaciones entre Sevilla y Sampaoli, aunque el entrenador pondría condiciones en cuanto a posibilidad de fichajes después del Mundial Catar 2022; años de contrato (quiere mínimo dos); objetivos trazados, además de salario y cuerpo técnico.



Sin embargo, desde Inglaterra también mencionan a Sampaoli como opción para un equipo de Premier League.



Se trata del Wolverhampton Wanderers, que acaba de destituir a Bruno Lage y busca técnico. Aunque no es un equipo grande, sí sería un reto atractivo para Sampaoli.