Jeison Murillo hace cuentas: en la última jornada podría descender

Con La Liga ya definida y a falta de una fecha para finalizar la temporada local, Celta de Vigo y Leganés se juegan su último partido del calendario a muerte, con el objetivo de poder mantenerse en la primera categoría del fútbol español.

El equipo en el que juega Jeison Murillo, Celta de Vigo, perdió este jueves frente al Levante y puso en riesgo su permanencia en la máxima categoría, luego de que su rival directo en la pelea por el descenso, Leganés, obtuviera los tres puntos en el duelo frente al Athletic Bilbao.

Con el Espanyol de Bernardo Espinosa y el Mallorca de 'Cucho' Hernández, ya descendidos, hace falta un equipo que complete la lista de los clubes que van a jugar a la Liga Smartbank en la siguiente temporada, y es por eso que la disputa entre Celta de Vigo y Leganés llega hasta la última fecha en donde cada equipo dependerá de sí mismo para sostener la categoría.

Parcialmente, el club de Vigo está a salvo ubicándose en la casilla 17 con 36 unidades, una más que Leganés, que está en el puesto 18 y por ahora sería el otro club que baje a la segunda división.



Por su parte, Celta de Vigo enfrentará al Espanyol en la última fecha de La Liga, mientras que Leganés recibirá al reciente campeón de la competencia, siendo este un partido difícil, ya que Zidane no querrá finalizar la temporada con una derrota.



Así las cosas, Murillo y compañía deberán ganarle sí o sí al Espanyol para quedarse en La Liga, pues de no ser así, tendrán que esperar a que Leganés no derrote al Real Madrid para que de esta manera puedan jugar un año más en el fútbol de primera división.