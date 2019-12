James y otra figura: por un fichaje bomba de Zidane para Real Madrid

Se acerca la apertura del mercado de invierno en Europa y una vez más James Rodríguez es uno de los protagonistas en medio de los rumores de próximos fichajes. Para el jugador del Real Madrid no parece haber cambiado su panorama, y por eso para Zinedine Zidane ni cuenta como prioridad en su plantel.

El diario inglés ‘Daily Mail’ asegura que James vuelve a entrar como ficha de cambio para las operaciones que pretende el club español. Y Zidane ya tendría al colombiano entre sus planes, pero no para que juegue sino para meterlo en un gran paquete y así realizar una oferta para quedarse con uno de sus más grandes deseos.



El fichaje bomba que pretende el Real Madrid, por capricho y obsesión de ‘Zizou’, es el volante francés Paul Pogba; es así que el equipo merengue tiene a James y a otra gran figura listos para atraer al Manchester United.



El informe indica que James y Gareth Bale serán ofrecidos al United por parte del Madrid, pues saben que Pogba está tasado en 180 millones de euros y las negociaciones no serán nada fáciles. Por eso le quiere ofrecer nombres de calidad para compensar la salida de una de sus figuras, como lo es el galo, campeón del mundo con Francia en 2018.



Sin embargo, en Inglaterra dicen que Manchester United no quedaría satisfecho con el ofrecimiento. Aunque hasta ahora todo es rumor, y en el mundo del fútbol no hay certezas.