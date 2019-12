La verdadera razón por la que James no jugó en Atlético de Madrid

James Rodríguez ha tenido una temporada complicada en el Real Madrid. En su segundo ciclo, luego de jugar un par de temporadas en Bayern Múnich, no se han dado las cosas como el colombiano esperaba. Las lesiones y las pocas oportunidades de Zinedine Zidane han cohibido al mediocampista de volver a brillar en el equipo de sus sueños.



Cuando James abandonó el Bayern, pues el equipo alemán no quiso hacer uso de la opción de compra que tenía, el volante sonó muy fuerte en el mercado de pases. Napoli de Italia parecía ser su destino; pero el Atlético de Madrid fue otro equipo que estuvo en la puja y que quiso ficharlo.



En su momento, Enrique Cerezo, presidente de los colchoneros, confesó que “al Atlético le interesan los grandes jugadores y James lo es”. Aunque dejó claro que “de eso, a que vaya a venir, hay un trecho”.



Días después, en medio del mercado, Cerezo desechó la posibilidad de contratar al colombiano. “¿James? Nuestra rosa está cerrada. Ya estamos fuertes y listos para la Champions, la Liga y otras competiciones que tendremos que enfrentar durante la temporada”, aseguró sorpresivamente el dirigente, sin saber por qué el Atlético había cambiado radicalmente su postura.



Pues esta vez Cerezo contó infidencias y dio las verdaderas razones para que James no se haya puesto la camiseta del Atlético, a pesar del interés del club y del entrenador Diego Simeone.



“Intentamos contratarle (a James) en el verano, al inicio de la temporada, pero luego al final se torció la negociación y terminó quedándose en el Madrid”, confesó Enrique Cerezo al diario ‘El País’, de Cali.



¿Por qué se torció la negociación? “Los jugadores juegan donde quieran jugar, y James en ese momento quería jugar en el Madrid y por eso se quedó en el Madrid. Ahora, los contratos se hacen cuando se tienen que hacer y si no se hacen es porque no convienen”, añadió el dirigente colchonero.