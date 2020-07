El jugador de Barcelona que habló de James Rodríguez en el Real Madrid

James Rodríguez es tema de conversación en el fútbol europeo, pues no se entiende que uno de los fichajes más costosos del Real Madrid en los últimos años, sea hoy plato de segunda mesa. Su situación en el plantel de Zinedine Zidane es preocupante, y los que saben de fútbol entienden que el colombiano está desperdiciando su talento y los mejores años de su carrera.

De James hablan hasta los jugadores del Barcelona, el gran rival del Real Madrid. Y si hay alguien que puede expresarse sobre la situación de Rodríguez es Arturo Vidal. El chileno compartió equipo con James, pues coincidieron en Bayern Múnich. Son amigos y por eso entiende a la perfección lo que pasa con el cafetero.



“Con James somos hermanos, tenemos una amistad increíble desde el Bayern Múnich. Hablamos siempre, incluso en estas vacaciones tuvimos contacto”, dijo Vidal en charla con ‘Primer Toque’ de Win Sports.



A Vidal le consultaron por el presente de su amigo, y deslizó que sí tiene problemas con Zidane. “Es una lata (pena) que tenga problemas con el entrenador, creo, porque James tiene mucho nivel para jugar de titular en ese equipo fácilmente. No sé por qué no se le dio este año. Ojalá tome la mejor decisión y empiece a jugar”, aseguró el ‘Rey Arturo’.



Y aunque no quiso ahondar en su opinión, Vidal dejó ver su pensamiento sobre James, esperando que cambie de equipo. “Creo que la gente que admira el fútbol, le gusta ver a los jugadores de mucha calidad, y James es uno de ellos. Siempre he dicho que tiene que crecer, buscar su futuro, y buscar un equipo en el que pueda jugar y disfrutar el fútbol como a él le gusta”, comentó.