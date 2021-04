¿Y si te quedas? Escuderos de Messi le piden seguir en FC Barcelona

Lionel Messi no oye, no ve, no entiende nada que no sea la pelea por el doblete: ya levantó la Copa del Rey y ahora el FC Barcelona tiene carta preferencial para pelear el título de LaLiga.

Pero no significa que a su alrededor no se hable de su futuro, que para varios de aquellos que lo acompañaron en sus días más gloriosos, pasa solo por el FC Barcelona.



"Ojalá pueda terminar la carrera en el Barça. Messi no encontrará un mejor hábitat que en el Barça”, explicó Guardiola en declaraciones a TV3, que está preparando un reportaje sobre el 10 en el que aparecen también Andrés Iniesta, Luis Enrique, Jorge valdano, Fabio Capello, Ronaldinho, Luis Suárez, Ernesto Valverde, Neymar y Xabi Alonso.



“Lo único que se tiene que hacer, como decía nuestro querido maestro -en alusión a Cruyff-, es volver a los orígenes, rescatar el porqué de las cosas, qué hace ser al Barça especial en muchas cosas en la forma de jugar... Sabemos cómo hacerlo. La cosa fundacional ya está hecha. Sólo hay que quitar el polvo, ponerle un poco de aceite, las llaves... y volver a hacerlo. No hay mejor club para hacerlo“, añadió Guardiola.



A su turno Xavi, su compañero y su escudero en el multicampeón culé, declaró: "Muy mal se ha tenido que hacer para que Leo no se haya sentido feliz... Hemos de procurar que Leo sea feliz, porque con un Leo feliz y contento tienes más números de ganar títulos y de que la cosa funcione y muchas veces me ha dado la impresión de que Leo no ha sido feliz sobre el campo, que ha estado triste y me da pena como culé que no lo hayamos aprovechado lo suficiente los últimos años. Teníamos al mejor futbolista del mundo y de la historia y no lo hemos aprovechado suficiente", dijo el actual DT de Al Sadd de Catar.



Desde Barcelona se asegura que este miércoles ya hubo una primera reunión informal del presidente Laporta y Jorge Messi, un poco para acercar posturas. Lo cierto es que por primera vez da la sensación que Leo está contento rodeado de un Griezmann y un Dembelé que han entendido sus roles, un Pedri que hizo click con su capitán desde el día uno, un De Jong parece haber llegado a la conexión y un equipo, tal vez el único en realidad, que puede darle el único entorno seguro que conoce, pagarle lo que pretende, y darle las garantías que lleva una vida respetándole.