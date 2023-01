Barcelona acelera por una joya argentina: ¿El próximo Lionel Messi?

El FC Barcelona no solo habría propinado el golpe dentro del rectángulo verde contra el Real Madrid, sino que también lo haría fuera de las canchas con un plan para el futuro. Digno de la gran rivalidad que tiene el club catalán con el madrileño, los dirigidos por Xavi Hernández no se quedarán atrás en ninguna faceta, y menos si se trata de asegurar a joyas deportivas que están sonando con fuerza y que van a dar muchas alegrías a futuro a nivel de clubes y en selecciones.



Real Madrid hace unos meses firmó a Endrick, la joya brasileña del Palmeiras de 16 años de edad que cumplirá en julio los 17 y quería también fichar a otro juvenil de Sudamérica como lo es el delantero de Vélez Sarsfield, Gianluca Prestianni. Pero parece que todo ha cambiado y que sería su rival más grande quien lo fiche.

Antes de concretar el fichaje de Endrick, los argentinos se ilusionaron con la posibilidad de que un jugador de Argentina pudiera regresar a la capital española después de ocho años desde que Ángel Di María se fue del Real Madrid. Ahora es Nicolás Paz, quien nació en España, pero representa a la Sub-20 y espera ascender al equipo mayor. Ya hizo parte de convocatorias en Copa del Rey, aunque no sumó minutos. Sin embargo, ese anhelo de contar con otro argentino al parecer no se cumplirá y todo por culpa de su rival, el FC Barcelona.



El nombre de Gianluca Prestianni apareció de la nada en la órbita del Real Madrid. El joven de 16 años de Vélez Sarsfield se convirtió en una joya deseada por el cuadro de Carlo Ancelotti, pero no solo por el conjunto blanco. Le llegó competencia nada más ni nada menos que de su acérrimo rival: FC Barcelona. Y ahora, todo parece indicar que con el título de la Supercopa española, en la que los culés deleitaron al mundo con un recital, Prestianni se habría decidido por tomar el camino de Lionel Andrés Messi y aceptar a los catalanes.

Ad-portas de cumplir los 17 años de edad el 31 de enero, Gianluca Prestianni sería traspasado al FC Barcelona. De acuerdo con Hablemos de Vélez TV, Prestianni tenía todo para llegar al Real Madrid por su representante, exjugador de la institución blanca, pero se decantó por el plan de los culés. Todo aparece cuando el club barcelonés venció al equipo madrileño en la Supercopa de España. Es una perla con sus regates y su atrevimiento y cuenta con el aval de ya haber debutado en la liga de Argentina.



Por 3 millones de euros, sería un gran negocio para Vélez Sarsfield. Además, por su edad y por su altura, (1,65), todo se asemeja a cómo llegó Lionel Andrés Messi al Barcelona y los momentos de gloria que le dio a los culés. El club catalán no solo ganó en la Supercopa de España, sino que también le 'robó' una joya sudamericana al Real Madrid. Gianluca Prestianni, ¿el próximo Lionel Messi?