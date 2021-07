¿Qué dice Florentino de Cristiano y Mourinho? 'Este tío es un imbécil'

En la lista de 'descabezados' por Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, han entrado, además de Casillas y Raúl, los portugueses Cristiano Ronaldo y José Mourinho. El escándalo por la filtración de sus audios no cesa y a cuentagotas se van conociendo sus opiniones sobre quienes supieron ser referentes.

Pérez, literalmente, no deja títere con cabeza en una conversación que, val aclarar, fue grabada sin su consentimiento, en el año 2006, cuando no era presidente 'merengue' (lo había derrotado Ramón Calderón en elecciones).



De Cristiano Ronaldo, nada menos que uno de los goleadores históricos, dijo: "Está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, que la vio todo el mundo mundial.. ¿Por qué crees que hace esa tontería?".



Y después pasó por el agente Jorge Mendes, a quien minimizó como consejero de CR7, y hasta por José Mourinho: "Mendes no manda nada en él. Igual que no manda nada en Mourinho. Cero patatero. Hasta para las entrevistas. Nada. Ni puto caso. Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera. Estos son dos anormales, porque estamos hablando de mucho dinero en el terreno de los derechos de imagen. Además, con esa cara que tienen, con esa manera desafiante, que le caen mal a todo el mundo... ¡Si la publicidad es lo contrario, es todo lo contrario!".



El propio Pérez había explicado ya, en las redes sociales del Madrid, cómo fueron obtenidas las declaraciones: "Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por D. José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito. Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial".



Finalmente, deja claro que se considera una víctima: "Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga".



No se espera que los protagonistas de los señalamientos, dos de ellos vinculados al club (Casillas y Raúl), hagan declaraciones, al menos no de manera pública. El escándalo, en todo caso, no para aquí y promete más capítulos.