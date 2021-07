¡Polémica en Real Madrid! Se filtran audios de Florentino Pérez

El entorno del Real Madrid se ha visto afectado en horas recientes por las declaraciones expuestas por parte del medio El Confidencial, donde el presidente del club, Florentino Pérez, hablaba explícitamente de los jugadores del plantel, por el año 2006. Entre los cuestionados, se encuentran Iker Casillas y Raúl, leyendas españolas en la hinchada blanca.



“Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quiere, hablan con él. Yo qué sé. Le defienden tanto…Bueno, es una de las grandes estafas y la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas” fueron las palabras que se filtraron, las cuales datan del año 2006.



Además, se refirió a los jugadores en genrel “Son muy egoístas, no se puede contar con ellos para nada y e que cuente con ellos se equivoca, te dejan tirado, es una tontería. Yo tengo un concepto de los jugadores horrible”.



Con quien fue más duro, fue con Raúl, goleador histórico, en las palabras recogidas, lo acusa de “destrozar” al Real Madrid, culpándolo de ser uno de los motivos por los que dejó la presidencia en el 2006.