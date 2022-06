Florentino se despachó sobre Mbappé: duro sablazo tras fallido fichaje

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se destapó contando las razones por las que Kylian Mbappé dejó "con los crespos hechos" a su club, después que se decía que ficharía. El francés terminó renovando en el PSG, decepcionando a millones de hinchas merengues que se ilusionaban con tenerlo en el campeón español y dueño de la Liga de Campeones.



En charla con El Chiringuito, Florentino aseguró que todo se debió a la presión política que ejercieron en Francia y que el Mbappé con el que negoció no fue el mismo que vio después. Además confesó que le "chocó" su actitud.

"Su sueño era jugar en el Real Madrid. Quisimos hacerlo el pasado agosto y no le dejaron salir, él siguió diciendo que quería jugar en el Madrid y como 15 días antes cambió la situación. Por un lado, una presión política y por otro lado económica. Sintió un bloqueo y debió salir por lo que más fácil vio para desbloquear. A nosotros nos lo transmitía que cambió", manifestó Pérez al medio español.



"No hay que darle más vueltas", continuó Florentino sobre el por qué Mbappé cambió su decisión a última hora. "Él no quiso hacer un acto de patrocinio conjunto, a mí me chocó, el fútbol es un deporte colectivo, no hay nadie que pueda ser distinto. Y una serie de cosas, que le habían ofrecido ser el líder de la gestión del club, dije: 'este no es el Mbappé que yo quería traer, es otro, que ha debido cambiar de sueño' ".



El directivo dijo además que Kylian es muy joven y que cedió a la presión. "No es fácil que te llame el presidente de la República, la alcaldesa de París, que no te vayas. Y luego en Qatar te ofrecen unas cosas que te vuelven un poco loco, te ofrecen una influencia en el aspecto deportivo desproporcionada para un jugador (...) Zidane vino al Madrid, Benzema es un grande. No sé por qué pasan esas cosas".



Finalmente, Florentino mencionó que Mbappé cambió al ver tantos ofrecimientos. "Le ofrecen otras cosas, le presionan y ya es otro futbolista. Es un gran futbolista, puede ganar más que otros pero es un deporte colectivo y tenemos unos valores y unos principios que no los podemos cambiar. Le tengo cariño, hizo un esfuerzo y la presión le hizo cambiar sus circunstancias y no es fácil. Su madre quería que viniera al Real Madrid porque era su sueño de pequeñito y me dicen que la madre se ha quedado apenada".