De decepción a figura principal: Napoli va por el relegado del Madrid

El mercado de fichajes se acerca y los clubes ya están planeando sus estrategias para conseguir buenos jugadores a un precio razonable. Esto debido a que la crisis por el coronavirus ha dejado enormes vacíos económicos, dejando de lado grandes transacciones.



El Napoli, por ejemplo, ha centrado sus esfuerzos en recuperar una estrella que ha caído en desgracia desde su llegada en el Real Madrid. Creen que por sus condiciones, pueda aportar de gran manera en la zona ofensiva.

Según afirman los medios españoles, Luka Jovic sería el hombre que desea el conjunto napolitano. Ante la posible salida de su figura Dries Mertens, el delantero serbio aparece como el recambio perfecto, en cuanto potencial, edad y coste económico.



A pesar de que su pase está avaluado en 32 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt, el conjunto español no se fijaría tanto en el aspecto económico sino en un intercambio. Florentino Pérez viene siguiendo de cerca al español Fabián Ruíz y Jovic sería su as bajo la manga.



El problema en dicha operación es que Gattuso, entrenador del equipo italiano, ha declarado al joven mediocampista como jugador intransferible, a pesar de que este no haya querido firmar su renovación. Así mismo, el Napoli tiene claro que no mezclará ambas operaciones.



Por lo pronto, la salida de Jovic de la ‘Casa Blanca’ parece inminente, su fichaje a principio de temporada ilusionó pero con el paso de las jornadas todo quedó en stand-by. En total disputó 24 partidos, tan solo ocho como titular, anotando dos goles y dos asistencias.