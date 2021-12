¡Reapareció Agüero! Pasó un mes desde que detectaron arritmia cardiaca

Pasaron cinco semanas desde aquel duelo entre FC Barcelona y Alavés que pocos recuerdan por lo deportivo (1-1), pero no olvidan por el susto que pasaron al ver a Sergio Agüero pedir el cambio, afectado por un fuerte dolor en el pecho. Días después, el diagnóstico aumentaría esa preocupación: sufre una arritmia cardiaca.

Su silencio, más allá de algún mensaje formal en sus redes sociales, alimentó las dudas, tras conocerse que tendrá que pasar tres meses, que se cumplen a finales de enero, en reposo total y bajo supervisión médica.



En las últimas horas se especuló que por esa situación habría decidido, a sus 34 años, que era momento de parar y que se retiraría del fútbol, sin llegar a destacarse en el FC Barcelona, que acababa de ficharlo, a costo cero, en el último mercado de verano.



Eso hizo que apareciera y que, por primera vez a viva voz, hablar de su salud. Quiso salir al paso de los rumores, aunque dio pocos, muy pocos detalles.



"No voy a hablar mucho de mi tema. Ya saben que estoy bien y les quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron en las redes sociales, en todos lados. Mucha gente me escribió, así que quería decirle gracias. No voy a hablar mucho del tema este, solo voy a disfrutar del partido de 'Krü' (su equipo de eSports) y nada más que eso. Gracias por bancarme", comentó el Kun en un streaming.



Sin preguntas, sin más detalles. Le quedan todavía las fiestas y un mes más para saber, a ciencia cierta, lo que hará con su carrera y con su vida. Se ve bien, es un hecho. Todo puede suceder.