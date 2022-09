Barcelona presenta sus laterales: uno de la casa, otro del Real Madrid

Un mercado de fichajes que por fin tuvo a Xavi Hernández como protagonista en la búsqueda de las mejores caras para afrontar este torneo. Esta vez el entrenador sí pudo pedir a los jugadores que quería, y los directivos le cumplieron ese anhelo de tener a Robert Lewandowski, Jules Koundé, Franck Yannick Kessié, Andreas Christensen, Raphinha, y antes de que culminara el plazo, lograron inscribir dos laterales.

Novelas interminables en el mercado de fichajes, y en esos novelones aparecen cuatro nombres que se convirtieron en los deseos interminables de Xavi Hernández y el FC Barcelona. Robert Lewandowski, que demoraron, pero lograron ficharlo, César Azpilicueta que respondió renovando con el Chelsea, y Marcos Alonso y Héctor Bellerín que faltando poco para que culminara el límite de la ventana veraniega, rescindieron contrato y pudieron llegar a Cataluña.



Tras la salida de Sergiño Dest al Milan, y las dudas que deja Jordi Alba en las laterales derechas e izquierdas, Héctor Bellerín y Marcos Alonso serán cartas fundamentales en este FC Barcelona. Uno surgido en La Masía, y el otro que tuvo sus inicios en el Real Madrid llegan a aportarle al club.



Héctor Bellerín y Marcos Alonso fueron presentados el martes 6 de septiembre en la sede deportiva del FC Barcelona. Ya hablan como jugadores azulgranas. El ex Arsenal dijo, “hubo oportunidades en el pasado, pero siempre sentía, tenía la intuición, de que volvería”. Agregó que se siente bien con sus compañeros, “es un vestuario muy bonito, que me ha recibido muy bien”.



La situación de Marcos Alonso será un poco más complicada. Pues, mientras Héctor Bellerín no tendrá una competencia en la banda derecha, Alonso tendrá que descrestar para ganarle la posición a un Alejandro Baldé que está en muy buen nivel, y Jordi Alba, el cual sí ha bajado mucho su nivel últimamente. Sin embargo, el lateral izquierdo promete “mucho esfuerzo, sacrificio y entrenamiento”, además, no oculta su felicidad de llegar al Barcelona, club que referenció como un deseo, “es lo que siempre he querido”.