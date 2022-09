Xavi Hernández piensa en ganar título de Champions: 'soñar es gratis'

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afronta la presente edición de la Liga de Campeones con el sueño de levantar el título y la promesa de "competir" para, por lo menos, clasificarse para los octavos de final de la competición.



"El objetivo principal es pasar la fase de grupos. Competir y clasificarse para los octavos de final. Soñar es gratis. ¿Por qué no podemos ganar esta competición?", manifestó el técnico egarense en la rueda de prensa previa al debut europeo de este miércoles (21:00 horas) contra el Viktoria Pilsen.

En cualquier caso, Xavi instó a sus jugadores a "tener mucha humildad" para afrontar una competición que, según recordó, el Barça no gana desde el año 2015.



La primera prueba de fuego para su equipo será el Viktoria Pilsen checo, un rival que el preparador del equipo azulgrana calificó de "trampa", "complicado" y "físico" en un grupo en el que, previsiblemente, el Barça se jugará la clasificación con el Bayern de Múnich y el Inter de Milán.





En este sentido, admitió que contra el equipo checo realizará rotaciones después de la victoria contra el Sevilla (0-3) y subrayó que "es fundamental empezar bien y amarrar los tres puntos en casa" antes de los partidos que su equipo deberá afrontar contra el Bayern y el Inter.



El jugador que seguro que no debutará en 'Champions' será Miralem Pjanic, que no se entrenado con sus compañeros a la espera de cerrar su salida del club azulgrana.



"Era un jugador que nos podía ayudar, pero ha decidido salir, buscar más minutos y más oportunidades. Ha sido un gran profesional", resaltó Xavi sobre el futbolista bosnio.



Tampoco estarán a su disposición Marcos Alonso y Héctor Bellerín, que para el técnico "necesitan un poco más de bagaje físico" en los próximos entrenamientos, aunque sí que está previsto que estén disponibles para el próximo partido de liga.



En el último partido contra el Sevilla, el Barça generó peligro al contraataque. Preguntado por si su equipo se asemeja más al fútbol que practicó Luis Enrique con el Barcelona que al de Pep Guardiola, Xavi reflexionó que en el fútbol el objetivo "es generar superioridades para generar espacios" y marcar goles.



"Ahora en el fútbol moderno te aprietan más en la presión, hay más espacio que entonces y tenemos que aprovechar eso. ¿Esto es ADN Barça? Claro que sí, es aprovechar espacios. Si el rival te da espacios, no volveremos atrás", argumentó.



