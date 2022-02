Falcao, sin gol en Rayo: esto dijo su técnico pensando en Real Madrid

Rayo Vallecano enfrenta este sábado a Real Madrid por la fecha 26 de LaLiga Santander de España, con la negra marca de no ganar en los últimos seis partidos de Liga. Y uno de los señalados es Falcao García, quien completa ocho juegos sin anotar.



El ‘Tigre’ pasa por horas difíciles, tanto en su club como en la Selección Colombia. Justamente, s más reciente gol data del 6 de noviembre de 2021, en el estadio Santiago Bernabéu, en la derrota 2-1 contra Real Madrid. En ese mismo partido sufrió una lesión que lo alejó varias semanas de la competencia.



Ante la falta de gol de Radamel, Andoni Iraola dio su concepto este viernes, en la rueda de prensa previa al juego contra el Real Madrid. El entrenador del Rayo Vallecano fue claro sobre el momento del artillero colombiano.



“No es tema de un jugador ni de un delantero. Al final, son ocasiones que estamos teniendo claras y haciendo menos goles últimamente. Tal vez, en la primera vuelta hacíamos más goles generando menos. Lo que tenemos que hacer al final es competir mejor, que es lo que te da los puntos. El juego del equipo no lo veo mal y el otro día, pues te hacen goles con un jugador fuera. No somos listos para cortar. Otro gol tras una falta a favor, te cogen la contras y te hacen el gol. Esos detalles que te permiten sumar o no, nos están restando. Eso, unido a que no hacemos gol con facilidad, no nos hace sumar. Lo hemos intentado trabajar durante la semana, larga después de mucho tiempo, y creo que nos ha venido bien para estos tres partidos de la semana que viene”, comentó Iraola.



El entrenador del Rayo añadió: “Estamos siendo menos eficaces, sobre todo de cara a gol, que antes. Hay que seguir insisitiendo y teninedo volumen ofensivo, como en Elche, que el equipo creó y generó, aunque solo hicimos un gol, pero seguir en esa línea para que vuelva esa eficacia”.