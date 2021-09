Las palabras de Falcao que lo identifican como líder de Rayo Vallecano

Falcao García volvió a España para brillar nuevamente, esta vez como delantero del Rayo Vallecano. El ‘Tigre’ ha jugado en tres partidos y ha anotado tres goles, todo un registro que hay que aplaudir. Incluso, este sábado podría establecer un récord, si anota en la visita al Osasuna,



Este jueves, el delantero colombiano habló de su buen momento en LaLiga, de su adaptación y características del plantel del Rayo, y hasta del próximo rival.



“Creo que el fútbol español me favorece mucho. Tenemos jugadores de muchísima calidad y eso me ayudó; el cuerpo técnico también me ha facilitado mi adaptación y al final el rendimiento ha sido el que esperaba, ahora disfruto y nos resta seguir trabajando para conseguir los objetivos que tenemos”, comentó Radamel.



Sobre sus tres goles en 89 minutos jugados en tres partidos, comentó: “Para un delantero es muy importante, te llena de confianza. Creo que este es el camino, se puede trabajar con más tranquilidad y confianza; ahora hay que seguir con la misma intensidad, el mismo esfuerzo y la misma solidaridad que tenemos dentro del campo, estos son los parámetros que nos han llevado a conseguir estas victorias”.



Y además, analizó a Osasuna, rival al que enfrentará el próximo sábado. “Son muy intensos, un equipo solidario y que intenta jugar a la pelota, de local es fuerte, pero vamos a competir en cada duelo, luchar para ir ganando terreno y esperemos que el fin de semana las cosas nos salgan”, apuntó Falcao.