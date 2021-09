¿Satisfecho con debut de Falcao? Técnico del Rayo habló del colombiano

Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, declaró que el colombiano Radamel Falcao, autor de uno de los tres goles en la victoria frente al Getafe, ha venido con "buena predisposición y actitud de ayudar al equipo", pero aún debe ajustar "automatismos" a la forma de jugar que tienen.



El Rayo Vallecano, con tantos del argentino Oscar Trejo, el senegalés Pathé Ciss y el colombiano Radamel Falcao, goleó en el derbi madrileño a un Getafe que se mantiene en descenso.



"No creo que haya sido un partido de estar tan finos con balón. Ha sido un poco más espeso de los jugados anteriormente pero hemos hecho las cosas bien", dijo Iraola, que destacó el partido realizado por Falcao, que saltó al césped a los 70 minutos y marcó un gol.



"Falcao ha venido con una actitud de ayudar al equipo e integrarse cuanto antes. Ha hecho una buena semana de entrenamientos, ha hecho el gol que finiquitaba el partido y hay que seguir todavía trabajando con él porque hay automatismos que hay que ajustar pero la predisposición es muy buena. Se trata de aprovechar lo que tiene de serie. Acercarle al área, que es donde se desenvuelve mejor, porque nos tiene que ayudar", apuntó.



El estadio de Vallecas registró un buen ambiente, pese a las restricciones aún derivadas de la pandemia, y los más de dos mil aficionados que estuvieron en las gradas apoyaron al equipo en el debut de Falcao. "Siempre agradecemos cuanta más gente venga mejor y nos ayude a pasar momentos complicados. Entiendo al que ha venido y al que no ha venido. Hay que intentar que estas situaciones excepcionales pasen para que todos podamos disfrutar. Intentamos ilusionar a la gente porque el equipo es mejor cuando la afición ayuda", señaló.



Sobre el objetivo de esta temporada, Iraola lo tiene claro. No quiere euforias y lo importante es la permanencia. "Creo sinceramente que no nos podemos equivocar mucho. Quiero ilusionar pero el objetivo es claro y quedan muchos puntos para conseguirlo. No debemos salirnos de nuestro carril, hay que ver lo que cuesta sumar cada punto. Tenemos que seguir así", concluyó.