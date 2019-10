'Siempre lo elegiría a él': De Jong y una lluvia de elogios para Messi

El holandés Frenkie De Jong, centrocampista de Barcelona, ha considerado que su compañero argentino Lionel Messi es el "mejor de siempre" y reconoció que le daría el Balón de Oro al número ‘10’ azulgrana antes que al holandés Virgil Van Dijk, con el que comparte el vestuario en la selección de Holanda.



"Mi favorito es Messi. Siempre fue el mejor y, por lo que he podido ver yo, es el mejor de siempre. Van Dijk tuvo una temporada fantástica, es un gran jugador y una gran persona, pero para mí Messi es el 'top' y siempre lo elegiría a él para el Balón de Oro", afirmó De Jong en una entrevista difundida este miércoles por "La Gazzetta dello Sport".



De Jong, que fichó por Barcelona este verano tras afirmarse como uno de los mejores volantes de Europa en Ajax, explicó que se encuentra a gusto en el cuadro catalán y que le hubiera gustado que también su excompañero en Amsterdam y compatriota, Matthijs De Ligt, hubiera escogido al equipo español en lugar de Juventus.



"Obvio que me habría gustado que viniera aquí, pero nunca le he dicho nada. Era una decisión suya. Eligió a Juventus y creo que ha hecho bien, porque es uno de los clubes más grandes de Europa", aseguró el centrocampista, semifinalista con el Ajax en la última Liga de Campeones.

El número 21 de Barcelona también expresó su admiración por el español Ansu Fati, sensación absoluta en el comienzo de temporada de Barcelona, en la que ya marcó dos goles en la Liga española con apenas 16 años.



"No le conocía, pero es un jugador especial. A los 16 años juega en el primer equipo del Barcelona. No es algo común, tiene un gran talento, pero lo que más me impactó es su profesionalidad. Yo con 16 años era un jugador normal, él ya parece un profesional completo", dijo.

Ahora el holandés espera afirmarse como titular en el medio campo del equipo catalán, y ayudar a su equipo a recuperar el terreno perdido en la Liga de España, donde tuvieron un comienzo irregular.