Todo lo que rodea el supuesto fin de ciclo de Pochettino en Tottenham

Una derrota como la que sufrió el Tottenham, por dos goles a siete, este miércoles, frente al Bayern Múnich, sería en la mayoría de los clubes el detonante para acelerar la salida de su técnico. Sin embargo, ese no parece ser el caso del club londinense, cuyos dueños, siguen confiando en Mauricio Pochettino para llevar adelante el proyecto, que tiene una idea muy clara de negocio.

Y es que esa abultada derrota, no se da por accidente, sino que es el resultado de un cúmulo de situaciones que se vienen presentando:



El técnico argentino sufrió mucho durante el verano pasado, no solo por perder la final de la Champions, sino porque no le estaban cumpliendo lo que le habían prometido en materia de fichajes. Pochettino sospechaba que sería una temporada dura, con muchas altas y bajas y eso lo viene advirtiendo en cuanta rueda de prensa aparece. De hecho lo dijo este martes, después de la goleada: “Les dije que esta sería una temporada dura”, dijo.



Eso ya se confirmó con la eliminación, la semana anterior en la Copa de la Liga de Inglaterra y con la aplastante derrota 2-7 contra el Bayern. El propio Pochettino atribuyó la eliminación contra el modesto Colchester United a "agendas independientes" de algunos jugadores, entre ellos el propio Eriksen, Jan Vertonghen, Danny Rose y Toby Alderweireld, todos inmersos en posibles cambios de club, lo que habría roto el espíritu de equipo.



Pochettino trata de sacar el mismo rendimiento a un plantilla donde hay tres o cuatro jugadores que definitivamente ya dieron todo lo que tienen. Y aunque lo intenten, ya no lo logran.



El Tottenham no renovó su plantilla (pidió siete refuerzos y solo llegaron tres) y eso ha hecho mella en lo físico: este ya no es el equipo de comienzo de la temporada pasada, que presionaba la salida del rival. Ahora sus jugadores se ven con menos energía, corren menos porque son los mismos los que juegan todo y además, los rivales ya los conocen y se cierran muy bien atrás. Eso ha hecho que el equipo haya perdido la confianza.



La salida de Pocchetino de los ‘Spurs’ no es fácil: primero, porque tiene contrato a cuatro años y luego, porque ningún club pagaría 30 ó 40 millones de libras, pues los clubes prefieren pagar eso en jugadores.

Los medios presionan la salida de Pochettino y hasta proponen su reemplazo



Hace pocos días el diario sensacionalista Daily Star publicó una historia que sugiere que el club iría por el técnico de la selección inglesa Gareth Southgate, una versión que otros medios replicaron y que de tanto escucharla los londinenses empezaron a creerla.

Tottenham make Gareth Southgate their top target to succeed Mauricio Pochettino#THFC | @gharrypratt https://t.co/d1Z9v0QEgB pic.twitter.com/xVpldBv1bT — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) September 28, 2019



Otra versión fue la del diario The Mirror, que tituló: "Real Madrid quiere que Christian Eriksen firme un precontrato en enero, y después está listo para seguir con un movimiento mayor, el de Mauricio Pochettino".

Real Madrid want Christian Eriksen to sign pre-contract agreement - then move for Mauricio Pochettino | @johncrossmirror https://t.co/WEniLCkKfc pic.twitter.com/4CnS2WzIiJ — Mirror Football (@MirrorFootball) September 25, 2019



Dijo el diario The Mirror que el argentino es candidato número para reemplazar a Zidane, si la presión por el pobre papel en Champions contra PSG lo termina afectando en la liga loca, donde es puntero.



Sin embargo, los directivos de los ‘Spurs’ no dudan de Mauricio Pochettino por varios motivos: primero, porque consideran que no hay nadie mejor que él para sacar adelante este proyecto.



Además, al presidente Daniel Levy, le parece fantástico que un técnico como el argentino le saque tanto partido a una plantilla que no se renovó y que, entre otras cosas, cobra mucho menos que los otros tres o cuatro equipos que disputan la Liga Premier. Es un negocio ‘redondo’ porque contrata talento joven y barato para foguearlo y venderlo muy bien.

Eriksen, definitivamente no está



El talentoso mediocampista danés no rinde en el equipo de Pochettino y no es casualidad: es que al parecer hizo tanto esfuerzo por salir que se veía más afuera que adentro y ahora no quiere volver, aunque siga en la plantilla.



Christian Eriksen estaría lejos de buscar convencer al entrenador, de correr en cada entrenamiento y en cada partido. Su nivel es muy bajo, igual que el del resto del equipo que solo han ganado tres partidos de siete en Liga Premier.



La situación está muy difícil para el Tottenham, que hace apenas cuatro meses estuvo a un paso de celebrar el título de la Champions, pero que hoy vive una de sus peores crisis deportivas de las últimas décadas. Algo que el mismo técnico Pochettino veía venir, pero que desde la directiva parece que siguen ignorando.



Por ahora, en Londres y en toda Inglaterra, al parecer la moda es hablar y comentar que Pocchetino está en las últimas, que hay que acabar con Pochettino, que este es el fin de un ciclo.