¿Sin lugar en Madrid? Eden Hazard, podría hacer maletas prontamente

Las temporadas recientes de Eden Hazard son para el olvido, sus números con el Real Madrid lo dejan como la gran decepción, teniendo en cuenta la gran expectativa que recayó en el atacante, por su paso en Chelsea y el lugar que tenía que copar, el de Cristiano Ronaldo. Cosa que no ha ocurrido en los ya tres años que el belga lleva como jugador de la casa blanca.



Sin embargo, con la llegada de Ancelotti, continúa siendo incógnita si seguirá o no en la institución, teniendo en cuenta el alto costo que representa su salario y el fichaje de 115 millones de euros. De acuerdo a información del diario AS, en los días recientes empezó a salir el rumor de que el jugador podría volver a Chelsea.

Pese a la complicación de lo que representaría, serviría como moneda de cambio para el gran objetivo el actual campeón de Europa, fichar a Haaland. Los blues podrían ofrecer 60 millones de euros por reencauchar al belga. Pese a esto, en su posición hay variedad de opciones y sustitutos para Tuchel, por lo que encontrar un lugar en Stamford Bridge, nuevamente, sería complicado.



De acuerdo a Transfermarket, el pase de Eden Hazard está valorado en 40 millones de euors, una cifra inferior a la que llegó a costar en el verano del 2018, lo que pagó el Real Madrid y su tope, en octubre de ese año, de 150 millones de euros.