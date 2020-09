¿Hartos de Zidane? Estallan críticas por James, Reguilón y ahora Bale

Las decisiones de Zinedine Zidane en Real Madrid han ido dejando de ser indiscutibles, al menos para un sector de la crítica en España.

Esta vez ha sido Josep Pedrerol quien ha puesto la lupa sobre la ausencia de jugadores que no tienen opción con el DT por lo que puede ser un capricho, entre ellos el colombiano James Rodríguez.



"El Madrid tendrá que pagar parte de la ficha de Bale para que se vaya. ¿Os imagináis a Bale triunfando en el Tottenham con Mourinho? Pero qué más da, a Zidane no le gusta, o no le cae bien, ni James, que también ha tenido que irse... Ni Vinicius, ni Rodrigo, ni Mariano, ni Reguilón, también tiene que irse. El lateral de la selección española no tiene sitio en el Real Madrid de Zidane, no, ese sitio es de Mendy", dijo.

💥 "¿Os imagináis a BALE TRIUNFANDO en el TOTTENHAM de Mourinho? Pero ¿qué más da? A ZIDANE NO le GUSTA"@jpedrerol, contundente en el EDITORIAL de #JUGONES pic.twitter.com/DlHvV8lG59 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 16, 2020

No es la primera vez que el director del popular programa 'El chiringuito de jugones' pone el dedo en la llaga.



"¿Te imaginas que Mourinho le hace jugar de lujo? ¿Con qué cara se queda a un madridista que paga la ficha a Bale para que juegue en otro lado? ¿Qué cada le queda un madridista que paga la ficha a Bale para que juegue con Mourinho? ¿Y si Mourinho le pinta la cara a Zidane y le hace jugar bien? Florentino... que se quede", dijo Pedrerol recientemente en un editorial



En ese momento volvió sobre una ausencia que a muchos en Madrid todavía no les cierra: "James debuta el otro día y es el mejor de Everton... James no le gusta a Zidane y... ¡caprichito también! Bale no le gusta... ¿qué? Y Kepa no le gustaba. Y tampoco le gusta Vinicius, ni Rodrigo, ni Jovic... ¡No le gusta nadie! ¡Le gustan Isco, Marcelo y Benzema! Que ha ganado LaLiga... ¡vale! Es que ni no gana LaLiga con el peor Barcelona de los últimos años... ¡Vamos Hombre!", asreguró Pedrerol, muy molesto.