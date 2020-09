Piropo a James: 'la Premier perdió a Silva pero ganó una Bota de Oro'

Muchos medios se ocuparon de James el pasado domingo, en su debut en Everton contra Tottenham, que se saldó con victoria 0-1 para los 'Toffees'. Y otros tantos esperan una nueva presentación este miércoles, en la EFL Cup para disfrutar de su talento.

El turno ahora es para el diario The Times, que explicó el efecto positivo que el talento del colombiano tuvo desde su primera presentación.



"Puede que la Premier League haya perdido a Silva (David) este verano, pero ha ganado una Bota de Oro", afirma en su nota sobre Everton.



"Todavía cuesta creer que el jugador con la camiseta número 19 del Everton, que comparte flanco con Seamus Coleman y Abdouyale Doucuré, sea el mismo que el guerrero que nos deslumbró en el Mundial de Brasil 2014. Seis años después, el rostro de ángel de James Rodríguez no ha envejecido, aunque su carrera se ha mantenido en una perpetua etapa duda. Atrapado en la periferia del Real Madrid y el Bayern Múnich, sin posibilidades de realización y maduración, se había convertido en el Peter Pan del fútbol. Ningún jugador quiere pasar los mejores años de su carrera en Neverland", comenta el prestigioso medio.



Esas ganas de revancha y de mostrar un talento que para él fue injustamente ignorado, se notaron de inmediato en el campo, de la mano del siempre persuasivo DT Ancelotti: “Everton ofreció un nuevo comienzo y un reencuentro con un rostro viejo. Carlo Ancelotti es un entrenador particularmente hábil en la delgada línea del ego de las superestrellas que maneja, y el entrenador que siempre ha considerado a Rodríguez como un talismán. En el Real Madrid lo inspiró a su mejor temporada, y en el Bayern Múnich, sus caminos se habían vuelto a cruzar demasiado rápido. Ahora le ha presentado la nueva oportunidad de reavivar una carrera que había estado inactiva durante demasiado tiempo”, añade The Times.