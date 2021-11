¡En honor a una leyenda culé! Dani Alves escogió un  dorsal mágico

Dani Alves llegó pisando fuerte al interior de la plantilla blaugrana. Se le vio muy bien desde lo físico el lunes en la tarde y este martes anunció el dorsal que usará a partir del mes de enero.



Con lo anterior, el brasileño revivirá el recuerdo de una de las más grandes leyendas de la institución blaugrana...

“... y con el número 8️⃣ ... @DaniAlvesD2”, trinó el equipo en su cuenta de Twitter y adjuntó un video con el jugador portando la casaca. Con ello, Alves, una leyenda por la lateral derecha, trae a los aficionados el recuerdo de otro referente: Andrés Iniesta.



Justamente sobre volver al Barcelona, el ex Sao Paulo dijo que "la camiseta del Barça", igual que cuando juega con la de Brasil, le convierte "en un superhéroe" en una declaraciones para los medios del club tras pasar satisfactoriamente la revisión médica este lunes antes de ser presentado como azulgrana el miércoles.



"Volver a ponerme esta camiseta para mí es una extra de fuerza y adrenalina, y espero poder contagiar a mis compañeros", añadió en este sentido

Alves, que se entrenará por primera vez a las órdenes de Xavi Hernández este mismo lunes a las 18h.



Para el futbolista brasileño "volver a trabajar con gente que conoce" su "predisposición tanto dentro como fuera del campo es un placer". Y el reto de "rescatar al Barça que todos conocemos" le apasiona.



"De toda mi trayectoria ganadora el 50% me lo proporcionó el Barça (23 de los 46 títulos los conquistó con el equipo azulgrana), de las mejores cosas que me han pasado en el mundo del fútbol las viví en Barcelona y mi família y mi casa están aquí. Era inevitable que yo volviera a Barcelona. La grata sorpresa es venir como jugador", admitió.