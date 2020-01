El negocio que derrumbó la historia de la Supercopa de España

Este jueves se jugó el segundo partido de la Supercopa de España, en el que Atlético de Madrid venció 3-2 al Barcelona y logró la clasificación a la final del campeonato. Ahora, los colchoneros se enfrentarán con Real Madrid por este trofeo.

Sin embargo, para este 2020 se modificó el sistema de juego. Durante muchos años, la Supercopa era el partido entre el campeón de la Liga y de la Copa del Rey, los dos torneos más importantes en España.

Para este año, ya no fueron dos los equipos que la disputaron sino cuatro. Barcelona, como campeón de Liga; Valencia, como campeón de Copa del Rey, fueron acompañados por Atlético de Madrid y Real Madrid, segundo y tercero de la Liga, respectivamente. Otro de los cambios es que el torneo ya no se disputó en territorio español sino en Arabia Saudita.

El sorteo dejó las semifinales con Valencia vs. Real Madrid y Atlético de Madrid vs. Barcelona, pero en el terreno de juego los campeones no se pudieron imponer y curiosamente la Supercopa de España la disputarán los dos equipos que no ganaron nada la temporada anterior, pues Real Madrid venció a Valencia y Atlético de Madrid hizo lo mismo con Barcelona.

Según han informado en España, por este torneo se repartió el dinero así: Barcelona y el Real Madrid recibirán un fijo de 6,8 millones de euros cada uno por su participación; el Atlético recibirá cuatro y Valencia 2,5 millones. Además de esto, cada club recibirá 8,9 millones de euros por ser semifinalistas y los finalistas (los dos equipos de Madrid) ganarán 12 millones de euros más.

El dinero cambió por completo la historia del torneo pues los dos equipos que no ganaron nada en la temporada 2018-2019 disputarán el título del campeón de campeones del año. Sin embargo algunos enmascaran este formato en volver a las raíces, pues este mismo formato se utilizó en un torneo que se jugó entre 1941 y 1947, que se llamó la Copa Presidente.