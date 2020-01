Barcelona revive su pesadilla ante Atlético: eliminado de Supercopa

¡Batacazo! En un partido loco, que ganó Atlético de Madrid por 3-2 contra un Barcelona que en rigor fue superior en casi todo el partido, se definió el finalista de la Supercopa de España. Brilló el VAR, pero también los errores defensivos que sepultaron la ilusión de Messi y los suyos y los puso cara a cara, otra vez, con la eliminación.

Fue un primer tiempo pleno de dominio del Barcelona que, curiosamente, solo tuvo dos opciones claras de gol, ambas bien resueltas por Oblak.

Lo tuvo Messi a los 21 minutos, una extraordinaria visión de Jordi Alba para ubicarle la pelota adelante, pero con los pies rechazó a tiempo Oblak el intento del argentino.



A los 31 vendría la primera y única opción del Atlético, un tiro de libre de Herrera que atrapó de pura buena ubicación el arquero Neto.



Salvó Savic, a los 31, el tiro de esquina de Messi que rozó Griezmann y cabeceó para que no llegara Vidal al segundo palo… Fenomenal lo del zaguero, pero no hubo remate al arco.



Para la polémica quedó una posible mano en el área a los 35 minutos que pidió intensamente Suárez pero no se sancionó… Y no fue tampoco al VAR porque no fue mano.



A los 38 vino la prueba de fuego para Griezmann: gran pase de Messi y en la definición le salió con todo el cuerpo Oblak y le cerró el ángulo… Años de entrenamiento tuvo el esloveno contra su excompañero para adivinar cómo iba a definirle. La tensión, el alegato de Messi contra Joao Felix, todo sumaba a la desesperación del equipo catalán, que inexplicablemente no se iba ganador al descanso.





¿Tanto aguantó el Atlético para qué? Para sacudir al Barcelona apenas a los 15 segundos del complemento, con una jugada que arranca Joao Felix, que va a Correa y de allí al recién ingresado Koke, el capitán que definió pegado al palo derecho de Neto.



Pero para la felicidad del equipo de Valverde, esos sacudones al primero que tocan es a Messi, quien a los 50 minutos devolvió la calma: de espaldas se la dejó Suárez a su amigo, pasó entre Koke y Savic y de derecha castigó a Oblak, que no tuvo nada que hacer.



Y parecía que seguiría derecho el Barcelona, con el intento de Messi que tapó Oblak a los 53 y el globito que le intentó a Oblak a los 55, otro mano a mano que ganó el portero.



El VAR evitó que la pintada de cara de Messi a Niguez para dormir la pelota con la mano y anotarse un lindo gol, subiera al marcador. Pero la Ley del ex llegaría a los 62, cuando en una falla de marca del Atlético en su área, apareció Griezmann entre dos centrales y de cabeza los castigó para consolidar la remontada y poner el juego 2-1.



A los 73 aparecería de nuevo el VAR, ahora para anular la jugada de gol de Piqué, por fuera de lugar de Vidal, el hombre del pase. Y en un pestañeo despertó el Atlético, casi sin proponérselo, cuando una falta en el área del portero Neto forzó el penalti que Morata cambió por gol y entonces, porque el fútbol es fútbol, de nuevo el asunto quedó en tablas (2-2).



Un tremendo susto pasó el Barcelona cuando el VAR revisó una mano en el área de Piqué, tan sutil que no se sancionó, pero sí le dio vida a un equipo ‘colchonero’ que encontró un 3-2 impensable en un error de Piqué, cruce de viveza de Correa y de frente a Neto fusiló Morata para la ventaja 3-2 de los del ‘Cholo’, que celebraron a rabiar.



Por poco empata Piqué a los 92, un poco para enmendar su terrible partido pero no hubo fortuna y otra vez, como contra Roma, como contra Liverpool, Barcelona revivió su fantasma: ganaba el partido 2-1, dominaba, Messi emergía en toda su dimensión, y el resultado final era un 3-2 y una nueva eliminación. ¿Rodarán cabezas? Todo parece indicar que así será...