Cristiano Ronaldo y un golpe en el mercado: ¿Regreso a España?

Cristiano Ronaldo parece ser nuevo protagonista del mercado invernal que estará por comenzar en enero. El portugués protagonizó un escándalo en los meses finales del 2022, con las críticas al Manchester United y la tensa relación con Erik ten Hag.

de Old Trafford, tras su regreso como ídolo, terminó yéndose por la puerta de atrás.



Catar 2022 lo jugó como agente libre, pues terminó contrato desde el 22 de noviembre. Recientemente lo vincularon con el Al Nassr, donde le ofrecían un millonario contrato por varios años.



Sin embargo, surgió una opción de regresar al club donde escribió historia y es ídolo. Real Madrid le abrió hace unas semanas las puertas para que entrenara. De acuerdo a información del diario The Sun, los merengues realizaron una oferta para que se sumara al club.



Todo se haría con un condicionante, pues no le garantizan titularidad