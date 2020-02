Apuestan a reconciliación en Barcelona: Bartomeu, a conjurar la crisis

Pasan los minutos y en Barcelona todos esperan a la cumbre directiva del equipo catalán, que intentará resolver el caos derivado de una inoportuna entrevista de un directivo que hizo estallar la furia del capitán, Lionel Messi.

Los medios locales están a la expectativa por una reunión que debía celebrarse este miércoles, citada por el presidente Josep Bartomeu, para buscarle una salida a una crisis que el ha dado la vuelta al mundo.



A primera hora se rumoró que estaba tomada la decisión de apartar a Eric Abidal de la Secretaría técnica, tras una polémica entrevista que concedió al diario Sport, en la que reveló detalles de la salida de Ernesto Valverde y sugirió que pesos pesados del vestuario estaban incómodos con el entrenador. Eso desató la ira de Messi, quien en redes sociales le reprochó y le exigió que diera nombres.



Sin embargo, según el diario Sport, la idea de Batomeu es encontrar una salida conciliada: "Lo que sí que hubo fue una llamada entre Leo Messi y Josep Maria Bartomeu donde conversaron sobre lo sucedido. El presidente azulgrana quiere calmar los ánimos y quiere que Abidal siga como secretario técnico. Por ello, su objetivo es que Leo y Abidal puedan reconducir la situación y hagan las paces", dijo el medio.



El grupo, que entrenó este miércoles pensando en el duelo contra Athletic por cuartos de final de Copa del Rey, este jueves, arropó a su capitán, quien salió fortalecido de todo este caos.



"Leo ejerció de capitán en una situación donde no se siente cómodo pero consideraba que tenía que dar un paso adelante para dejar clara su opinión. Para el grupo, este tema ya es agua pasada y están centrados en el partido de Copa del Rey en el que los de Setién se pueden clasificar para las semifinales", añadió el medio.



A su turno, el técnico Quique Setién quiso sacar al grupo de la presión interna y se enfocó en al competencia: "Trataré por todos los medios de que al grupo no le afecte. La importancia del partido de mañana y la obligación de sacarlo adelante es lo que me interesa. Todo lo demás no lo voy a poder controlar y no me desgasto en ello", dijo en rueda de prensa.



¿Qué pasará? Las próximas horas serán definitivas. Si se produce la salida de Abidal al final de la reunión, la directiva dará un espaldarazo a Messi e, indirectamente, quedará claro que su voluntad es el faro. Si se mantiene el secretario técnico será Batomeu el beneficiado, pues encontrará la forma de resolver la crisis internamente, sin cobrarse la cabeza de nadie, lo que será bueno para ganar estabilidad. Todo está por decidirse...