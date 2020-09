'Difícil que se quede': dictamen de Jorge Messi que duele en Barcelona

Es poco lo que se habla ahora. Es mucho, mucho lo que falta por hacer. Y es casi nada lo que le queda al hincha del FC Barcelona para ilusionarse con una posible permanencia de Lionel Messi en el club.

Lo ha dejado claro el padre y agente del jugador, quien aterrizó este miércoles en territorio catalán para destrabar la salida de su hijo después de 20 años de exitosa carrera.



El medio Deportes Cuatro logró tener una breve conversación con él, en la que dijo apenas lo necesario:



¿Se va a ir Leo del Barça? No sé

¿Cómo lo ves? Difícil

¿Difícil para quedarse? Sí



No nuevo pero sí es revelador que el padre del capitán del FC Barcelona no contemple ninguna opción de seguir, no siquiera aquella opción de quedarse un año más, aunque fuera sin jugar, con tal de presionar una salida sin pagar los 700 millones de euros de cláusula.



La esperada reunión entre Bartomeu, presidente del club, y Jorge Messi servirá para poner las dos posturas sobre la mesa, pero no para contemplar la extensión de dos años de contrato que quiere el club sino para encontrar una posible salida negociada o, en el peor de los casos, dejar abierta la opción del pleito judicial.



Por lo pronto, Leo Messi no acudió a las pruebas PCR de la plantilla del Barça, ni a los primeros entrenamientos de Ronald Koeman. Difícil, como dice el padre, difícil es todo en este doloroso divorcio.