Cumbre Messi-Bartomeu: ¿cómo acercar posiciones radicales en 24 horas?

Falta un día. Este miércoles será la esperada reunión entre Jorge Messi y Josep Bartomeu, presidente del FC Barcelona, para resolver el difícil conflicto con Lionel, aun capitán del club.

Las versiones son de todo tipo y llegan a extremos como la sugerencia del canal ESPN, según la cual una idea del equipo catalán es condicionar la salida del argentino a mantenerlo en la nómina, aunque no juegue, hasta enero próximo, cuando podría negociar como agente libre con cualquier club. Eso significa que tendría que esperar hasta el próximo verano para estrenarse con otra camiseta, lo que en términos prácticos es casi imposible.



¿Qué puede pasar este miércoles? La prensa catalana no espera mucho. El diario Mundo Deportivo afirma que Bartomeu recibirá a Jorge Messi no para negociar nada sino para insistir en su oferta de una renovación formal, hasta el Mundial de Qatar 2022 con un condición: "no con una cláusula para salir gratis cuando él (Bartomeu) no sea mandatario del club... Si los Messi no aceptan, siempre podrán hablarlo con el presidente electo en las urnas la próxima primavera (habría elecciones en marzo de 2021)".



El padre de Messi, por su parte, insistirá en los términos del contrato, que vence según sus cuentas ahora, que terminó la temporada, y no el 10 de junio, como dice el contrato, por lo cual podría irse libre, sin pagar la cláusula de 700 millones de euros que exige el FC Barcelona. Pero tiene un as bajo la manga: una posible salida negociada para evitar la demanda ante la FIFA (para habilitar a Lionel a jugar en otro equipo) y ante la justicia española por la rescisión: el costo podría ser muy alto y el Manchester City, el más posible destino del jugador, no estaría dispuesto a tanto.



"Puede buscar un traspaso negociado con una cifra considerable que amaine las aguas para evitar una salida turbulenta en caso de tirar por el camino del medio, una actitud que cada vez tiene más desaprobación en la afición culé", afirmó el citado medio.



La reunión de este miércoles, entonces, será una manera de medir fuerzas y enterarse personalmente de hasta dónde se pueden flexibilizar las posiciones. El resultado final podría no ser definitivo en 24 horas, pero sí que daría luces para el futuro.