¡Máxima alerta! Positivo en club español impactaría la Europa League

El coronavirus covid-19 acorrala al fútbol en España. Parece apocalíptico, pero es real. A los positivos de los últimos días se ha sumado este miércoles uno que podría trastocar el calendario: el del Sevilla, clasificado a Europa League.

"El Sevilla FC comunica que tras las pruebas PCR realizadas el pasado domingo a jugadores, cuerpo técnico y resto del staff, cuyos resultados se conocieron a mediodía del pasado lunes 27 de julio, un integrante de la plantilla del primer equipo dio positivo en Covid-19. El afectado está asintomático, con buen estado de salud y se encuentra aislado en su domicilio", explicó el club en un comunicado.



La preocupación es que la novedad médica se da justo en la semana previa al viaje del equipo a Alemania, donde debe enfrentar a Roma por los octavos de final de la Europa League. Todavía no hay certeza de que el partido se mantenga en las fechas dispuestas, debido a que harán falta más pruebas a la plantilla, que tuvo contacto con el afectado.



Según se informó desde España, Sevilla adelantó sus controles por iniciativa propia pues habría preocupación por el regreso de los jugadores y sus actividades particulares durante las vacaciones. La UEFA ordena que los mismos se hagan solo 48 horas antes de los viajes.



Y es que las playas españolas están a reventar por estos días, a pesar del repunte de la pandemia en el país y de la petición de las autoridades de tratar de no hacer viajes. Los primeros en desatender el llamado han sido justamente los futbolistas.



Hace solo unas horas se confirmaban también positivos en el Alavés, que tiene en vilo la definición del último ascendido a LaLiga. Eso por no mencionar el caso de Mariano, jugador del Real Madrid recientemente contagiado.