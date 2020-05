¿Qué tan difícil será para los futbolistas retomar tras la cuarentena?

El técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, afirmó este viernes que se están "adaptando a las nuevas normas para que todo vaya de la mejor manera" y deseó tener tiempo suficiente para entrenar en grupo, pues "cuanto más tiempo" estén "juntos, más normalidad" le darán "a la competición y a la mentalidad del jugador".



Tras el primer día de trabajo individual, después de las pruebas médicas y conforme a los protocolos establecidos por LaLiga, Lopetegui dijo a la radio del Sevilla que, después de casi dos meses de confinamiento por la pandemia de coronavirus, han regresado a la actividad "ilusionados", "aunque sea de una forma más extraña".

Explicó que, con la llegada escalonada del plantel y nueve jugadores entre dos campos y dos porteros en otro, este primer contacto con el césped "es un avance sobre lo que hacían en casa y son sensaciones más parecidas a las de un futbolista, aunque aún están lejos, porque todo eso no se recuperará hasta que no se pueda hacer un trabajo colectivo".



"Buscamos una adaptación paulatina a una nueva realidad. Que la adaptación sea lo más natural posible" para evitar problemas físicos, destacó el entrenador vasco, que subrayó que están "limitados en los tratamientos de fisioterapia, que es algo fundamental en una pretemporada".



Recalcó que, por ello, "hay que compatibilizar todo eso estando cerca de las sensaciones, con un trabajo adecuado, equitativo y progresivo", y añadió que el futbolista irá ganando confianza conforme vayan avanzando en este protocolo para los entrenamientos. Lopetegui indicó que "los jugadores son personas y no son ajenos a la realidad social", y añadió que "el fútbol es un deporte de contacto y siempre existe un riesgo", aunque ellos "saben que están bien protegidos".



Aseveró que, "por encima de los miedos, están la ambición y las ganas" y que "poco a poco todo esto irá creciendo y mejorando", y también se refirió a la mejoría en la evolución de la pandemia de coronavirus en España, aunque abogó por no perder la perspectiva.



"En el 11-M en Madrid hubo 190 muertos y nos hemos acostumbrado a que haya más de un '11-M' al día. No me alejaría de lo que está sucediendo, pero dentro de esa situación hay lugar para la esperanza. Están mejorando los datos, pero hay que hablar con mucha pena con que haya solo un muerto. Se están minimizando los riesgos en todas las profesiones y tenemos que dar lo mejor de nosotros", dijo el técnico sevillista.