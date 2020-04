'Intento no comer mucho': Hazard y su vida en medio de la cuarentena

El extremo belga, reciente contratación del Real Madrid, concedió una entrevista vía streaming para un medio local de Bélgica en la que se le cuestionó sobre su aislamiento en Madrid, una de las ciudades más afectadas por el coronavirus en Europa. El capitán de la Selección de Bélgica aseguró que se encuentra tranquilo en su casa, sabe que la situación está difícil pero en medio de todo, él y su familia goza de ciertas comodidades.

Hazard pasa la mayoría del tiempo con sus cuatro hijos en el jardín de sus casa, aprovechando la el buen clima, debido a la pronta llegada del verano en Europa, sus hijos siguen estudiando en el colegio a través de Internet, aún no les ha podido enseñar muchas de las maravillas que hace con el balón , pues su lesión no se lo permite. El jugador del Real Madrid entrena todos los días para recuperarse de la lesión con el fisioterapeuta del club, quien le pone ejercicios por videollamada.

"¡Para mí también es complicado! Pero intento no comer mucho, intento no ir mucho a la despensa", confesó el astro belga, quien ha sido fuertemente criticado por los medios españoles por el sobrepeso con el que arribó a Madrid.



por último, Hazard finalizó: "No tengo miedo de coger el coronavirus, sobre todo más que lo pueda transmitir. Me curaría, hay gente más débil que es peor para ellos. Pero bueno no me da miedo aunque sé que es complicado que te pase cuando estás en casa".



Madrid aún se encuentra en cuarentena obligatoria, siendo una de las ciudades más atacadas por el virus. El Real Madrid espera que pronto bajen estos indicadores, para poder retomar la competencia y seguir en la lucha por el título de La Liga.