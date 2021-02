La más bizarra cláusula de Messi: la causa política que lo haría libre

Lionel Messi está vigilante: ya tiene cinco sospechosos de la filtración de su contrato con el FC Barcelona, ha prometido llevarlos a juicio y esta vez, en vez de ataques de honestidad, ha elegido mantener hasta junio la decisión sobre su futuro, que a la luz de los últimos acontecimientos parecen cerca del adiós.

Pero por fuera de su burbuja la primicia del diario El Mundo sobre los reales términos de su contrato y la minucia de cada cláusula es noticia diaria.



Se ha dicho mucho pero falta otro tanto: de los 555 millones de euros por cuatro temporadas, que lo convierten en el deportista mejor pagado de todos los tiempos en el mundo, muy por encima de estrella de la NFL Patrick Mahomes con Kansas City Chiefs, es la punta del iceberg. La cláusula de 77 millones al año por 'fidelidad', que se cobrará con él o sin él en la plantilla y otra serie de pactos que han sido muy cuestionados en tiempos de crisis, están ya a la luz de todos.



Pero el detalle que se acaba de conocer de verdad está por fuera de todos los cálculos: ¡hasta la posible independencia de Cataluña estaba prevista como posible causa de finalización del vínculo!



Según la exclusiva de El Mundo, Messi tenía la obligación de "integrarse en la sociedad y la cultura catalanas", para lo cual tenía que empezar por aprender el idioma.



¿Lo hizo? ¿Alguien lo oyó hablar en otro idioma distinto al español... al argentino, de hecho? No, pero es seguro que tiene esa capacidad, pues de cumplir ese requisito podrá activar una transferencia libre, siempre que Cataluña se independice de España.



El gran señalado de la filtración, el expresidente Josep Bartomeu, le dijo a ESport3 que es "totalmente ilegal" esta filtración y advirtió: "Hablar por televisión y hacer acusaciones es fácil, pero no es una broma y esto terminará en los tribunales". Y así Laporta, el candidato más firme a reemplazarlo. Y así todos, plenos de pánico tras los anuncios del club y del propio Messi de descubrir al 'topo' al precio que sea.



Todos acusados, todos sospechosos. Pero de los términos de un contrato tan increíblemente alto, más allá de la consideración sobre si lo vale o no, se habla poco. Quiere decir que cada palabra publicada por El Mundo es real. Y descubrir esas minucias a cuenta gotas, como está ocurriendo, es de lo más descrestante.... por no decir escandaloso.