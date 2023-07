Cansaron al viejito: Ancelotti ya no quiere hablar más de Brasil

Real Madrid inició con su pretemporada y llegó a la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos para empezar a planificar lo que será el inicio de LaLiga de España, competencia que buscan ganar tras perderla contra Barcelona el año anterior.





En la atención a medios que ofreció Real Madrid en la sede deportiva del centro educativo UCLA, el técnico italiano Carlo Ancelotti habló y dio su punto de vista con respecto a los objetivos con el club merengue para esta temporada. Sin embargo, también fue preguntado por la posibilidad de ir a Brasil para 2024, algo que no le gustó mucho al entrenador, quien esquivó contestar sobre ello.



"No voy a hablar de Brasil ni de lo que va a pasar. Soy entrenador del Real Madrid y aquí me quedo. Este asunto no lo voy a hablar nunca más. "Me quedo con el contrato que tengo hasta el 30 de junio de 2024", fue contundente Ancelotti.



Con respecto a la gira en territorio estadounidense, el italiano referenció que esto servirá para acoplar a los nuevos jugadores y así lograr la mejor versión del equipo.



“Tenemos jugadores nuevos. Hay que adaptarles rápidamente a nuestro estilo y a nuestra filosofía. Es un momento importante de la temporada y lo vamos a pasar en un buen ambiente, con un buen clima y con una afición que siempre está con nosotros”, finalizó Ancelotti.



Por ahora, Real Madrid sigue preparándose para disputar partidos amistosos en su gira internacional y el primer reto que tendrá será contra Milan el próximo domingo 23 de julio.