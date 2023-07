¿Por qué Brasil tendrá a Ancelotti? Brasileirão 2023 marca tendencia

El fútbol brasileño está en un momento incómodo. El nombramiento del italiano Carlo Ancelotti como seleccionador de Brasil, ha roto la historia y ha dado un golpe al ego de los entrenadores de ese país.



Que un técnico no brasileño dirija a la verdeamarela no ha sido aceptado del todo por hinchas, técnicos y especialistas; pero es una realidad y muchos otros confían en que el actual del Real Madrid vuelva a sacar campeón del mundo al ‘scratch’ en el 2026.



Sin embargo, que el máximo cargo deportivo en Brasil vaya a ser para un técnico extranjero no es casualidad, pues la liga local es la radiografía de lo que está pasando en la involución de los entrenadores brasileños.



El Brasileirão 2023 acaba de arrojar un dato que puede ser preocupante en ese país, y que explica un poco la caída de los entrenadores brasileños.



Los extranjeros son mayoría entre los 20 clubes de la liga brasileña. Con la llegada del argentino Eduardo Coudet al Internacional de Porto Alegre, el Brasileirão tiene ahora 11 entrenadores que vienen de otros países.



Portugal, con 7 estrategas, y Argentina, con 4, se imponen sobre otros nueve entrenadores locales…



…Algo está pasando con los directores técnicos en Brasil.